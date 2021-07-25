Hotgirl đổ nợ được đại gia tài trợ 1,6 tỷ mua sắm bỗng 'tụt' áo, lộ cảnh nhạy cảm trên sóng khiến dân mạng che mắt không kịp

Lộ hàng, lộ nội y không chỉ trong giới showbiz, hoa hậu mới có mà hiện nay còn tràn đồng qua cả những hotgirl, nữ streamer. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng mỗi khi sự cố diễn ra thì các clip này lại được cư dân mạng share rầm rộ, nhiệt tình.

Gương mặt kiếm trăm triệu của nữ streamer - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây nhất một hotgirl có tên Bang-gyu trong lúc nhảy tưng bừng trên sóng livestream đã vô tình để tuột áo, lộ nội y khiến dân mạng chóng mặt. Sau khi phát hiện chiếc áo bên trong khoe lồ lộ trước mặt bàn dân thiên hạ, cô đã cười gượng gạo và tắt ngay sóng livestream. Sau khi sự cố diễn ra, phút "sơ hở" của cô đã bị fan ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên MXH.