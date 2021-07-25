Hotgirl đổ nợ được đại gia tài trợ 1,6 tỷ mua sắm bỗng 'tụt' áo, lộ cảnh nhạy cảm trên sóng khiến dân mạng che mắt không kịp

Một hotgirl có tiếng trong cộng đồng streamer mới đây đã vô tình gặp sự cố trên sóng livestream khiến người xem... chưng hửng.
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Lộ hàng, lộ nội y không chỉ trong giới showbiz, hoa hậu mới có mà hiện nay còn tràn đồng qua cả những hotgirl, nữ streamer. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng mỗi khi sự cố diễn ra thì các clip này lại được cư dân mạng share rầm rộ, nhiệt tình.
Cụ thể, mới đây nhất một hotgirl có tên Bang-gyu trong lúc nhảy tưng bừng trên sóng livestream đã vô tình để tuột áo, lộ nội y khiến dân mạng chóng mặt. Sau khi phát hiện chiếc áo bên trong khoe lồ lộ trước mặt bàn dân thiên hạ, cô đã cười gượng gạo và tắt ngay sóng livestream. Sau khi sự cố diễn ra, phút "sơ hở" của cô đã bị fan ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên MXH.
Nếu không livestream thì hotgirl này thường diện các trang phục kín đáo, trong sáng, thánh thiện ngoài đời thường. Cư dân mạng đánh giá hình ảnh này là ngoan, đẹp và có phần tiểu thư trong sáng.
Bang-gyu từng nổi đình nổi đám khi khoe có đại gia tài trợ gần 1,6 tỷ mua sắm các thiết bị phục vụ nhu cầu livestream của cô. Dù kiếm gần 600 triệu/tháng nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại lâm vào cảnh đổ nợ và còn than rằng vị đại gia kia vẫn bám riết theo cô nàng không chịu buông tha.
Hiện tại clip cô nhảy tưng bừng dẫn đến lộ nội y vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.