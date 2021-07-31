Sau khi MXH xôn xao đoạn clip nóng của hotgirl Hà thành, nhiều nghi vấn đời tư của cô cũng rối ren không kém.

Chuyện các hotgirl lộ hàng, lộ clip nóng khiến nhiều người há hốc và tò mò về cách bảo mật thông tin hiện nay. Các sản phẩm khi bị trôi nổi trên MXH cũng bị lên án gay gắt vì không những vi phạm pháp luật mà còn không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Tối qua, lại một màn lộ clip trần trụi chấn động của một hotgirl bị đồn đoán là cô nàng Hà thành nổi tiếng với 300 ngàn lượt theo dõi đã khiến dân mạng há hốc. Sau vụ việc, chưa rõ thực hư ra sao nhưng các "thánh soi" đã nhanh chân "lục lọi" và phát hiện nhiều chi tiết trùng hợp đến lạ kỳ.

Vụ việc lộ clip nóng này đang rùm beng trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Trong vụ việc, cư dân mạng phát hiện một hình xăm vị trí hiểm hóc, rất quen mắt trong một số bức ảnh và đặt nghi vấn người trong clip là nàng hot girl 9x đến từ Hà Nội. Ngoài hình xăm na ná cô gái trong clip nóng bị phát tán, dân mạng còn nghi cô gái này từng dính vào vụ đánh ghen rùm beng trước đó. Điều đáng chú ý là hotgirl từng mặc một bộ trang phục tựa tựa cô gái bị đánh ghen trên phố Hà Nội. Vụ 'đánh ghen' trên phố ở Hà Nội - Ảnh: Internet Ngoài ra, cư dân mạng còn phát hiện một bài đăng có nghi vấn liên quan như sau: "Vậy là một sự mất mát đau lòng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời. Chỉ biết im lặng mà buồn. Nếu có duyên thì ắt sẽ lại có mà, đúng không? Quãng đường mới chớm mà không bảo vệ được em rồi. Mau khỏe để làm những việc mà mình cần làm thôi".

Được biết, trước khi clip nóng bị lan truyền, hot girl gây ấn tượng với nhan sắc nữ thần, da trắng như ngọc và dù không hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn hút 300.000 lượt follow trên MXH. Ngoài vụ việc mới đây của nàng hotgirl Hà Nội, một số hotgirl khác cũng từng lộ clip nóng, lộ hàng khiến khán giả chóng mặt trên MXH. Vài pha lộ hàng kinh điển của các hotgirl - Ảnh: Internet Hiện tại clip nóng 2 phút của hotgirl này vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận rôm rả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-doi-tu-roi-nui-cua-hotgirl-ha-thanh-nghi-lo-clip-nong-giat-gan-dang-xon-xao-mxh-tung-dinh-phot-danh-ghen-chan-dong-pho-co-415163.html