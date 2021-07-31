Cộng đồng TikTok luôn đón nhận những idol mới, xinh đẹp, tài năng và cực kỳ trẻ tuổi. Nhiều cô bạn thuộc lứa 2k trở về sau nhưng đã vô cùng thành công và nổi đình nổi đám trên MXH, thu về lượng người xem cực khủng và còn tranh thủ "cá kiếm" bởi sự nổi tiếng và thông minh của mình.