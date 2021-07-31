Dù chỉ mới sinh năm 2k4 nhưng thành tích 'khủng' của cô gái này đánh bay mọi đàn chị khi thu về 8 triệu lượt theo dõi trên TikTok.
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Cộng đồng TikTok luôn đón nhận những idol mới, xinh đẹp, tài năng và cực kỳ trẻ tuổi. Nhiều cô bạn thuộc lứa 2k trở về sau nhưng đã vô cùng thành công và nổi đình nổi đám trên MXH, thu về lượng người xem cực khủng và còn tranh thủ "cá kiếm" bởi sự nổi tiếng và thông minh của mình.
Lê Thị Khánh Huyền là một ví dụ, ngoài nghi vấn tình cảm với Bụt thì có thể nói cô sở hữu sức hút cực khủng trên MXH TikTok. Cô tóm gọn 8 triệu lượt theo dõi trong khi nhiều đàn chị đi trước có mơ ước cũng chưa chăc đạt được con số này.
Ảnh: Tổng hợp