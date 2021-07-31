Mặc ai lộ ảnh nóng 40G, hot girl 2k4 đình đám TikTok có màn khoe thân 'chặt chém' riêng biệt, hút 8 triệu người 'hóng'

Nhịp sống trẻ 31/07/2021 10:05

Dù chỉ mới sinh năm 2k4 nhưng thành tích 'khủng' của cô gái này đánh bay mọi đàn chị khi thu về 8 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Cộng đồng TikTok luôn đón nhận những idol mới, xinh đẹp, tài năng và cực kỳ trẻ tuổi. Nhiều cô bạn thuộc lứa 2k trở về sau nhưng đã vô cùng thành công và nổi đình nổi đám trên MXH, thu về lượng người xem cực khủng và còn tranh thủ "cá kiếm" bởi sự nổi tiếng và thông minh của mình.

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Mặc ai lộ ảnh nóng 40G, hot girl 2k4 đình đám TikTok có màn khoe thân 'chặt chém' riêng biệt, hút 8 triệu người 'hóng' - Ảnh 2

Mặc ai lộ ảnh nóng 40G, hot girl 2k4 đình đám TikTok có màn khoe thân 'chặt chém' riêng biệt, hút 8 triệu người 'hóng' - Ảnh 3

Lê Thị Khánh Huyền là một ví dụ, ngoài nghi vấn tình cảm với Bụt thì có thể nói cô sở hữu sức hút cực khủng trên MXH TikTok. Cô tóm gọn 8 triệu lượt theo dõi trong khi nhiều đàn chị đi trước có mơ ước cũng chưa chăc đạt được con số này. 

TikTok 2
 

Mặc ai lộ ảnh nóng 40G, hot girl 2k4 đình đám TikTok có màn khoe thân 'chặt chém' riêng biệt, hút 8 triệu người 'hóng' - Ảnh 5

Mặc ai lộ ảnh nóng 40G, hot girl 2k4 đình đám TikTok có màn khoe thân 'chặt chém' riêng biệt, hút 8 triệu người 'hóng' - Ảnh 6

Ngoài ra hot girl nóng bỏng còn có 2,2 triệu người theo dõi trên Instagram và nhiều lượt hâm mộ trên Face Book

TikTok 3
 

Mặc ai lộ ảnh nóng 40G, hot girl 2k4 đình đám TikTok có màn khoe thân 'chặt chém' riêng biệt, hút 8 triệu người 'hóng' - Ảnh 8Mặc ai lộ ảnh nóng 40G, hot girl 2k4 đình đám TikTok có màn khoe thân 'chặt chém' riêng biệt, hút 8 triệu người 'hóng' - Ảnh 9

Cô còn sở hữu kênh TikTok với gần 8 triệu lượt người theo dõi. Thành tích đáng nể vô cùng phải không các bạn. Khánh Huyền rất hay khoe những tấm ảnh nóng bỏng lên MXH và nhận về lượng tương tác cực khủng. 
TikTok 4
 

Mặc ai lộ ảnh nóng 40G, hot girl 2k4 đình đám TikTok có màn khoe thân 'chặt chém' riêng biệt, hút 8 triệu người 'hóng' - Ảnh 11

Mặc ai lộ ảnh nóng 40G, hot girl 2k4 đình đám TikTok có màn khoe thân 'chặt chém' riêng biệt, hút 8 triệu người 'hóng' - Ảnh 12

Mặc ai lộ ảnh nóng 40G, hot girl 2k4 đình đám TikTok có màn khoe thân 'chặt chém' riêng biệt, hút 8 triệu người 'hóng' - Ảnh 13

Những video trên TikTok của cô đa phần là clip vui, bắt trend về cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên các clip đều đạt lượt views "ối giời ơi". Hiện tại chuyện tình giữa cô và Bụt (Duy Nhỏ) đang nhận nhiều sự quan tâm từ CDM.

 Ảnh: Tổng hợp

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