SỐC: Hành động 'hiểm' của hotgirl trên sóng livestream khiến dân mạng 'hóng' mòn mắt, nổi tiếng nhờ cái quạt?

Nhịp sống trẻ 02/08/2021 05:00

Cô nàng hotgirl này đã có hành động 'lạ' ngay trên sóng livestream, tuy nhiên cái kết sau đó khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Hotgirl ngày càng nhiều, các nữ streamer nóng bỏng cũng mọc lên như nấm mọc sau mưa. Chính vì điều này mà các hội chị em "vò đầu bức tóc" mong tìm ra chiêu trò để mau chóng nổi tiếng.

Có cô làm cả năm vẫn không nổi. Có cô chỉ mới xuất hiện chớp nhoáng nhưng nhận về lượt xem cực khủng. Điển hình là hotgirl Sarah. Ban đầu trang cá nhân của cô chỉ vỏn vẹn hơn 1.000 người theo dõi. Khi lên sóng cũng ít người xem thế nhưng chỉ vì một hành động "lạ" lúc livestream mà cô đã thoát xác nổi đình nổi đám trên MXH.

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Nhan sắc đỉnh cao của hotgirl Sarah - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong lúc cô cuối xuống chỉnh cái quạt và tay kia thì che vòng 1 để tránh hớ hênh. Hình ảnh đôi gò hồng đào ngồn ngộn trước mặt thiên hạ trong cái áo hai dây đã khiến dân mạng dậy sóng. 

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Hotgirl có màn chỉnh quạt thần sầu và nổi đình nổi đám sau 1 đêm - Ảnh: Cắt từ clip

Sau màn chỉnh quạt thần sầu, cái tên Sarah bỗng vụt sáng thành sao mạng, cô nhận về lượng theo dõi khủng trên MXH. Thừa thắng xông lên, các buổi livestream sau của cô cũng gợi cảm không kém. Theo như dân mạng đồn thổi thì con đường phát triển sự nghiệp của cô trải đầy hoa hồng sau màn lên sóng "nghẹt thở".

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Hotgirl thừa thắng xông lên và có những màn uốn éo trên sóng - Ảnh: Cắt từ clip

Trước cô cũng có nhiều hotgirl chọn đi lên bằng con đường khoe thân, 'lộ hàng' ngay trên sóng. Đa số lượt xem đều tăng chóng mặt chỉ sau một đêm.

SỐC: Hành động 'hiểm' của hotgirl trên sóng livestream khiến dân mạng 'hóng' mòn mắt, nổi tiếng nhờ cái quạt? - Ảnh 4

Một số hotgirl khác cũng chuộng mốt khoe thân trên sóng livestream - Ảnh: Internet

Hiện hình ảnh hotgirl chỉnh quạt vẫn đang xôn xao MXH và nhận về nhiều lượt bình luận rôm rả.

SỐC: Hotgirl có hình xăm chổ hiểm thay đồ ngay trên sóng livestream, nhận ngay cái kết 'tê tái'

SỐC: Hotgirl có hình xăm chổ hiểm thay đồ ngay trên sóng livestream, nhận ngay cái kết 'tê tái'

Hotgirl này sở hữu hình xăm ngay chỗ hiểm, đáng nói, cô bán nội y nhưng lại bất chấp thay đồ trên sóng livestream khiến ai nấy muốn 'tắt thở'.

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Từ khóa:   lộ hàng lộ ngực lộ vòng 1

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