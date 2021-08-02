SỐC: Bật ngửa phao con vịt, hotgirl bị lộ 100% 'chỗ hiểm' ngay trên sóng livestream, 'cao nhân' nhanh tay thu trọn ống kính mặc trò đùa 'lạ'

Cụ thể, mới đây một hotgil có tên Yuhwa khi tham gia màn livestream tại bể bơi đã gặp sự cố nhớ đời. Khi cô đang tung tăng trong chiếc phao tròn xinh xắn thì bị một đồng nghiệp nam khác bậc ngửa khiến cô lộn nhào. Chưa kể cô còn bị sặc nước và quay lại lườm thanh niên kia một phát.

Hotgirl lộ hàng, lộ ngực trên sóng livestream ngày càng nhiều. Một số cố ý nhưng cũng có một số vô tình trở thành nạn nhân của các trò đùa tai quái.

Ngoài ra, người đẹp này còn vô cùng khó chịu. Ai ngờ rằng chính khoảnh khắc té ngửa của cô đã khiến bộ bikini lệch chút xíu và lộ hoàn toàn một bên vòng 1 khiến ai nấy "đỏ mặt".

Sau sự cố này, ngoài việc được nổi tiếng hơn trước kia rất nhiều thì đa phần dân mạng cũng tỏ ra thông cảm cho cô. Họ cho rằng nữ streamer không hề cố tình lộ hàng để câu kéo người xem mà chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có fan "đào" lại quá khứ rùm beng của cô và người tình cũ.

Trước đó, người đẹp từng chia tay bạn trai rồi quay lại, cô có quá khứ bị bạn trai đánh đập và cuối cùng hotgirl cũng dứt khoát "đường ai nấy đi" với anh chàng bạo lực này.

Cô và bạn trai cũ từng có màn đấu tố bạo hành rùm beng MXH - Ảnh: Internet

Trào lưu livestream tại bể bơi đang là mốt mới của các hotgirl, thậm chí còn có cái tên riêng cho trend này là streamer Tube được nhiều người đẹp hưởng ứng nhiệt tình.

Sau màn lộ hàng hy hữu trên, Yuhwa bị cấm kênh và hiện tại đoạn clip bị dân mạng quay lại vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.