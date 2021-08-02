SỐC: Bật ngửa phao con vịt, hotgirl bị lộ 100% 'chỗ hiểm' ngay trên sóng livestream, 'cao nhân' nhanh tay thu trọn ống kính mặc trò đùa 'lạ'

Nhịp sống trẻ 02/08/2021 11:27

Chỉ vì trò đùa dai của một nam đồng nghiệp, hotgirl này đã bị lộ chỗ hiểm ngay trên sóng livestream khiến dân mạng che mặt không kịp.

Hotgirl lộ hàng, lộ ngực trên sóng livestream ngày càng nhiều. Một số cố ý nhưng cũng có một số vô tình trở thành nạn nhân của các trò đùa tai quái.

Cụ thể, mới đây một hotgil có tên Yuhwa khi tham gia màn livestream tại bể bơi đã gặp sự cố nhớ đời. Khi cô đang tung tăng trong chiếc phao tròn xinh xắn thì bị một đồng nghiệp nam khác bậc ngửa khiến cô lộn nhào. Chưa kể cô còn bị sặc nước và quay lại lườm thanh niên kia một phát.

livestream
Khoảnh khắc 'đỏ mặt' của hotgirl đình đám

Ngoài ra, người đẹp này còn vô cùng khó chịu. Ai ngờ rằng chính khoảnh khắc té ngửa của cô đã khiến bộ bikini lệch chút xíu và lộ hoàn toàn một bên vòng 1 khiến ai nấy "đỏ mặt".

livestream 2

Sau sự cố này, ngoài việc được nổi tiếng hơn trước kia rất nhiều thì đa phần dân mạng cũng tỏ ra thông cảm cho cô. Họ cho rằng nữ streamer không hề cố tình lộ hàng để câu kéo người xem mà chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có fan "đào" lại quá khứ rùm beng của cô và người tình cũ.

livestream 3

Trước đó, người đẹp từng chia tay bạn trai rồi quay lại, cô có quá khứ bị bạn trai đánh đập và cuối cùng hotgirl cũng dứt khoát "đường ai nấy đi" với anh chàng bạo lực này. 

livestream 4
 

SỐC: Bật ngửa phao con vịt, hotgirl bị lộ 100% 'chỗ hiểm' ngay trên sóng livestream, 'cao nhân' nhanh tay thu trọn ống kính mặc trò đùa 'lạ' - Ảnh 5

Cô và bạn trai cũ từng có màn đấu tố bạo hành rùm beng MXH - Ảnh: Internet

Trào lưu livestream tại bể bơi đang là mốt mới của các hotgirl, thậm chí còn có cái tên riêng cho trend này là streamer Tube được nhiều người đẹp hưởng ứng nhiệt tình. 

Sau màn lộ hàng hy hữu trên, Yuhwa bị cấm kênh và hiện tại đoạn clip bị dân mạng quay lại vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

BIẾN MỚI: 'Bà lớn' dằn mặt cực gắt vụ hot girl 1997 nghi bị đánh ghen trên phố cổ Hà Nội

BIẾN MỚI: 'Bà lớn' dằn mặt cực gắt vụ hot girl 1997 nghi bị đánh ghen trên phố cổ Hà Nội

Vợ cũ của nam chính trong clip đánh ghen hotgirl rùm beng phố cổ đã có động thái cực căng trên MXH.

Xem thêm
Từ khóa:   hogirl lộ clip nóng clip nóng 2 phút hotgirl lộ ngực

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 19 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 19 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 19 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 48 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 12 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề