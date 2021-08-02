Giật thót mình với bộ bikini mỏng như cọng chỉ của hotgirl Lê Phương Anh trong 1 clip 'nóng mắt', xem mà hú tim 'sợ đứt giùm'

Nhìn những bộ bikini của hotgirl Lê Phương Anh, ai nấy đều muốn "tụt huyết áp" vì quá gợi cảm và mỏng manh.
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Hotgirl Lê Phương Anh sở hữu ba vòng hoàn hảo. Ngoài ra cô còn được nhiều dân mạng biết đến khi sở hữu hai trang cá nhân với lượng follow khủng và còn được công nhận là người của công chúng.
Những clip khoe dáng trong các bộ bikini mỏng như cọng chỉ trên MXH được dân mạng khen hết lời - Ảnh: Cắt từ clip
Lê Phương Anh là hotgirl đình đám đến từ Hà Nội. Cô sinh năm 1997 và hiện đang có cuộc sống sang chảnh và xa hoa khiến nhiều teen girl phải ghen tỵ. Ngoài ra cô còn tham gia làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo và có một lượng dân mạng hâm mộ nhất định trên MXH. Không chỉ vậy, cô cũng có em gái tên Phương Uyên vô cùng xinh đẹp, từng được báo Trung nứt lòng khen ngợi.
Ảnh: Tổng hợp