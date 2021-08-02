Giật thót mình với bộ bikini mỏng như cọng chỉ của hotgirl Lê Phương Anh trong 1 clip 'nóng mắt', xem mà hú tim 'sợ đứt giùm'

Hotgirl Lê Phương Anh sở hữu ba vòng hoàn hảo. Ngoài ra cô còn được nhiều dân mạng biết đến khi sở hữu hai trang cá nhân với lượng follow khủng và còn được công nhận là người của công chúng.

Với số đo hình thể cực chuẩn, Lê Phương Anh diện bikini khoe 3 vòng đầy đặn khiến dân mạng hài lòng hết sức

Cô hay chọn các bộ bikini có gam màu sang trọng, phô diễn trọn đường cong hoàn hảo của mình

Lê Phương Anh cũng rất tinh tế khi chọn phông chụp cực sang, toát lên vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ của cô

Cô tạo dáng thần thái không thua kém các siêu mẫu là bao

Lê Phương Anh là hotgirl đình đám đến từ Hà Nội. Cô sinh năm 1997 và hiện đang có cuộc sống sang chảnh và xa hoa khiến nhiều teen girl phải ghen tỵ. Ngoài ra cô còn tham gia làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo và có một lượng dân mạng hâm mộ nhất định trên MXH. Không chỉ vậy, cô cũng có em gái tên Phương Uyên vô cùng xinh đẹp, từng được báo Trung nứt lòng khen ngợi.

Nhan sắc 'một chín một mười' của cô và em gái xinh đẹp

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