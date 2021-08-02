Giật thót mình với bộ bikini mỏng như cọng chỉ của hotgirl Lê Phương Anh trong 1 clip 'nóng mắt', xem mà hú tim 'sợ đứt giùm'

Nhịp sống trẻ 02/08/2021 14:01

Nhìn những bộ bikini của hotgirl Lê Phương Anh, ai nấy đều muốn "tụt huyết áp" vì quá gợi cảm và mỏng manh.

Hotgirl Lê Phương Anh sở hữu ba vòng hoàn hảo. Ngoài ra cô còn được nhiều dân mạng biết đến khi sở hữu hai trang cá nhân với lượng follow khủng và còn được công nhận là người của công chúng.

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Giật thót mình với bộ bikini mỏng như cọng chỉ của hotgirl Lê Phương Anh trong 1 clip 'nóng mắt', xem mà hú tim 'sợ đứt giùm' - Ảnh 2

Giật thót mình với bộ bikini mỏng như cọng chỉ của hotgirl Lê Phương Anh trong 1 clip 'nóng mắt', xem mà hú tim 'sợ đứt giùm' - Ảnh 3

Những clip khoe dáng trong các bộ bikini mỏng như cọng chỉ trên MXH được dân mạng khen hết lời - Ảnh: Cắt từ clip

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Với số đo hình thể cực chuẩn, Lê Phương Anh diện bikini khoe 3 vòng đầy đặn khiến dân mạng hài lòng hết sức
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Cô hay chọn các bộ bikini có gam màu sang trọng, phô diễn trọn đường cong hoàn hảo của mình
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Lê Phương Anh cũng rất tinh tế khi chọn phông chụp cực sang, toát lên vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ của cô
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Giật thót mình với bộ bikini mỏng như cọng chỉ của hotgirl Lê Phương Anh trong 1 clip 'nóng mắt', xem mà hú tim 'sợ đứt giùm' - Ảnh 8

Cô tạo dáng thần thái không thua kém các siêu mẫu là bao

Lê Phương Anh là hotgirl đình đám đến từ Hà Nội. Cô sinh năm 1997 và hiện đang có cuộc sống sang chảnh và xa hoa khiến nhiều teen girl phải ghen tỵ. Ngoài ra cô còn tham gia làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo và có một lượng dân mạng hâm mộ nhất định trên MXH. Không chỉ vậy, cô cũng có em gái tên Phương Uyên vô cùng xinh đẹp, từng được báo Trung nứt lòng khen ngợi.

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Nhan sắc 'một chín một mười' của cô và em gái xinh đẹp 

Ảnh: Tổng hợp

SỐC: Bật ngửa phao con vịt, hotgirl bị lộ 100% 'chỗ hiểm' ngay trên sóng livestream, 'cao nhân' nhanh tay thu trọn ống kính mặc trò đùa 'lạ'

SỐC: Bật ngửa phao con vịt, hotgirl bị lộ 100% 'chỗ hiểm' ngay trên sóng livestream, 'cao nhân' nhanh tay thu trọn ống kính mặc trò đùa 'lạ'

Chỉ vì trò đùa dai của một nam đồng nghiệp, hotgirl này đã bị lộ chỗ hiểm ngay trên sóng livestream khiến dân mạng che mặt không kịp.

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