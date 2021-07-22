Nữ ca sĩ xinh đẹp 'rèn' dáng tại nhà mùa dịch '200 cái gập bụng mỗi ngày', cư dân tình cờ phát hiện 'vết rạn' khả nghi trên bụng

Nhịp sống trẻ 22/07/2021 06:00

Vốn được cư dân mạng chú ý tới sau hậu chia tay Đạt G, Du Uyên còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi thân hình nóng bỏng và gu thời trang gợi cảm, cá tính.

Du Uyên được biết đến với tên thật là Hoàng Mỹ Duyên. Cô nàng được biết đến với vai trò là một nữ ca sĩ có giọng ca ấn tượng và nội lực trong Vbiz. Không chỉ "ghi dấu" với giọng ca đặc biệt, nữ ca sĩ còn nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng. 

Chưa kể, hậu chia tay không mấy tốt đẹp của cô nàng với nam ca sĩ Đạt G đã tốn không ít "giấy mực" của giới báo chí trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trong thời gian này, nữ ca sĩ cũng có sự thay đổi ngoạn mục trong phong cách ăn mặc. Cô nàng trở nên "bốc lửa" và chăm diện trang phục "hở bạo" hơn trước công chúng: "Mỗi ngày 200 cái gập bụng nhé mọi người. Em muốn lan tỏa điều tích cực này cho mọi người". Mới đây, người đẹp 9x đã đăng một loạt ảnh khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước độ xinh đẹp và gợi cảm của cô.

du uyenNữ ca sĩ xinh đẹp 'rèn' dáng tại nhà mùa dịch '200 cái gập bụng mỗi ngày', cư dân tình cờ phát hiện 'vết rạn' khả nghi trên bụng - Ảnh 2Nữ ca sĩ xinh đẹp 'rèn' dáng tại nhà mùa dịch '200 cái gập bụng mỗi ngày', cư dân tình cờ phát hiện 'vết rạn' khả nghi trên bụng - Ảnh 3Nữ ca sĩ xinh đẹp 'rèn' dáng tại nhà mùa dịch '200 cái gập bụng mỗi ngày', cư dân tình cờ phát hiện 'vết rạn' khả nghi trên bụng - Ảnh 4
Những bức ảnh khoe đường cong táo bạo khiến dân tình không khỏi trầm trồ và khen ngợi - Ảnh: IGNV

Bên cạnh đó, nhan sắc của nữ ca sĩ cũng được khen là ngày càng thăng hạng hơn. Cô nàng còn gây ấn tượng mạnh bởi "phủ xăm" đầy cá tính và độc đáo trên cơ thể của mình. Tuy nhiên, cư dân mạng vô tình phát hiện "vết rạn" khả nghi ở vùng bụng của cô nàng. Ngay lập tức, cô nàng đã "chữa cháy" và giải thích rằng "Không phải bụng em rạn đâu. Do em mặc quần chun hơi chật bụng nên nó bị lằn".

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Du Uyên lên tiếng đính chính vết rạn trên bụng của mình - Ảnh: chụp màn hình
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Cô nàng thường đăng tải ảnh chụp cùng bạn trai mới của mình - Ảnh: IGNV

Hiện tại, Du Uyên không còn là cái tên xa lạ đối với giới trẻ và cộng đồng mạng xã hội. Sau hậu chia tay với Đạt G, người đẹp sinh năm 1993 đang sánh đôi và hạnh phúc với người bạn trai mới. Với ngoại hình xinh đẹp và giọng hát độc lạ, cô nàng thường xuyên tương tác và đăng tải những bài hát lên trang cá nhân của mình.

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Từ khóa:   Du Uyên Đạt G và Du Uyên thân hình gợi cảm

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