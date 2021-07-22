Nữ ca sĩ xinh đẹp 'rèn' dáng tại nhà mùa dịch '200 cái gập bụng mỗi ngày', cư dân tình cờ phát hiện 'vết rạn' khả nghi trên bụng

Du Uyên được biết đến với tên thật là Hoàng Mỹ Duyên. Cô nàng được biết đến với vai trò là một nữ ca sĩ có giọng ca ấn tượng và nội lực trong Vbiz. Không chỉ "ghi dấu" với giọng ca đặc biệt, nữ ca sĩ còn nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng.

Chưa kể, hậu chia tay không mấy tốt đẹp của cô nàng với nam ca sĩ Đạt G đã tốn không ít "giấy mực" của giới báo chí trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trong thời gian này, nữ ca sĩ cũng có sự thay đổi ngoạn mục trong phong cách ăn mặc. Cô nàng trở nên "bốc lửa" và chăm diện trang phục "hở bạo" hơn trước công chúng: "Mỗi ngày 200 cái gập bụng nhé mọi người. Em muốn lan tỏa điều tích cực này cho mọi người". Mới đây, người đẹp 9x đã đăng một loạt ảnh khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước độ xinh đẹp và gợi cảm của cô.