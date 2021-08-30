Con dâu hào môn tỷ phú Hoàng Kiều khoe body bốc lửa, bộ bikini chuẩn chỉ khiến dân mạng xao xuyến

Cô chăm chỉ khoe ảnh bikini , du lịch xa xỉ hay hàng hiệu và xuất hiện bên siêu xe, chuyên cơ riêng của gia đình khiến dân mạng xuýt xoa ganh tị.

Đào Lan Phương là cô con dâu hào môn được săn đón nhất showbiz Việt. Cô sở hữu body bốc lửa, chuẩn chỉnh và được dân mạng biết đến khi về làm dâu nhà tỷ phú Hoàng Kiều .

Mỹ nhân sở hữu body bốc lửa

Mặc dù đã rút lui khỏi showbiz và trải qua 2 lần sinh nở nhưng cô vẫn giữ được body đáng mơ ước với vòng eo con kiến. Được biết, Đào Lan Phương sinh năm 1983. Cô từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2004. Năm 2011, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp bao người ngưỡng mộ, Đào Lan Phương bất ngờ kết hôn khiến nhiều fan tiếc ngẩn ngơ. Thời điểm bố chồng Hoàng Kiều yêu Ngọc Trinh, đôi lần Lan Phương xuất hiện cạnh "nữ hoàng nội y" và nhan sắc rạng rỡ không hề kém cạnh.

Style dịu dàng cô vẫn ăn đứt chị em trong thiên hạ

Chồng mỹ nhân là thiếu gia Sammy Hoàng - con trai thứ của tỷ phú Hoàng Kiều, cả hai nên duyên sau một lần tham gia chương trình từ thiện. Sau khi về nhà chồng, Đào Lan Phương theo chân ông xã qua Mỹ sinh sống. Cả hai đã có với nhau 2 con, 1 trai 1 gái.

Ngọc Trinh thả dáng bên nữ thần Lan Phương

Hiện tại, hình ảnh cô khoe dáng trong những bộ bikini sang chảnh và gợi cảm nhận vô vàn lời khen có cánh từ cư dân mạng.

Ảnh: Tổng hợp