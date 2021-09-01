Vác theo 18kg khi leo núi, cư dân mạng 'há hốc' với nữ diễn viên có thân hình 'vô thực' và thể lực tốt nhất Hàn Quốc

Sao quốc tế 01/09/2021 06:00

Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Lee Si Young khiến cư dân mạng "trợn tròn mắt" bởi thân hình săn chắc và không chút mỡ thừa của mình.

Lee Si Young là một nữ diễn viên khá lận đận trong sự nghiệp theo đuổi con đường diễn xuất của mình. Mặc dù đã tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như "Vườn sao băng", "Thơ ngây" (bản Hàn),... Nhưng cô nàng vẫn chưa gây được ấn tượng và ghi dấu ấn trong lòng của công chúng Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi tham gia vào bộ phim "Sweet Home" được Netflix đầu tư khá khủng, nữ diễn viên đã thu hút lượng lớn sự chú ý nhờ những pha hành động cuốn hút và thân hình cơ bắp hoàn hảo.

Gần đây, người đẹp 8x đã gây chú ý khi cô cùng cậu con trai 3 tuổi cùng nhau đi leo núi. Nữ diễn viên cũng cho thấy sự dẻo dai, khỏe mạnh của mình khi cô cõng con trai nặng 15 kg trên lưng, thêm cả giá đỡ tổng cộng là 18kg.

 

Lee Si YoungVác theo 18kg khi leo núi, cư dân mạng 'há hốc' với nữ diễn viên có thân hình 'vô thực' và thể lực tốt nhất Hàn Quốc - Ảnh 2Vác theo 18kg khi leo núi, cư dân mạng 'há hốc' với nữ diễn viên có thân hình 'vô thực' và thể lực tốt nhất Hàn Quốc - Ảnh 3
Lee Siyoung cõng con trên lưng khi cô nàng leo núi - Ảnh: IGNV

Nữ diễn viên từng chia sẻ kết quả kiểm tra Inbody của mình và khiến cư dân mạng ngưỡng mộ. Với cân nặng 52,4kg cùng chiều cao 168cm, tỷ lệ mỡ trong cơ thể của cô chỉ là 14,1%, trong khi tiêu chuẩn trung bình là 18-28%. 

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Cô thường xuyên dành thời gian rảnh trong phòng tập gym - Ảnh: IGNV
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Cơ bắp săn chắc luôn khiến người hâm mộ phải trầm trồ - Ảnh: IGNV
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Cơ thể của cô nàng không chút mỡ thừa và hiện rõ cuồn cuộn - Ảnh: IGNV

Để vào vai cho nhân vật Seo Yi Kyung trong bộ phim kinh dị "Sweet Home", cô đã giảm cân, thay đổi chế độ ăn uống để đạt chỉ còn 8% lượng mỡ cơ thể. Thân hình săn chắc của Lee Si Young khiến nhiều người nghĩ rằng ekip phim đã sử sụng CGI vào thời điểm đó.

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nữ diễn viên đã thu hút lượng lớn sự chú ý nhờ những pha hành động cuốn hút và thân hình cơ bắp hoàn hảo - Ảnh: IGNV

Trong chương trình TMI News (Mnet), Lee Si Young cũng đứng đầu trong những nữ nghệ sĩ có thân hình và thể lực tốt do các huấn luyện viên bình chọn. Để sở hữu được thân hình "chuẩn không cần chỉnh" này, cô nàng không ngừng nỗ lực "đúc" dáng và thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

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