Nam thần xứ Hàn - Lee Min Ho bị bắt gặp hẹn hò với đàn em kém 9 tuổi

Lee Min Ho là ngôi sao Hallyu siêu nổi tiếng và vô cùng quen thuộc trên màn ảnh Hàn với các bộ phim nổi tiếng như "Boys Over Flowers", "City Hunter", "The Heir",... Về phần Yeonwoo, cô nàng ra mắt với vai trò là thành viên MOMOLAND. Cuối năm 2019, Yeonwoo rời nhóm và chính thức hoạt động với tư cách một diễn viên.

Lee Min Ho và Yeonwoo đeo khẩu trang kín mít và bắt gặp hẹn hò vào tối muộn - Ảnh: Dispatch Nam thần Hàn Quốc và bạn gái cùng lên một chiếc xe - Ảnh: Dispatch

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc - Dispatch, họ cho biết cặp đôi đã bên nhau được 5 tháng. Nam diễn viên thường lái xe đón bạn gái đến COEX Megabox và tận hưởng thời gian xem phim cùng nhau. Nhà của hai người cách nhau 5 phút đi bộ và cũng đang trong thời kỳ giãn cách nên họ hẹn hò chủ yếu ở nhà. Sở thích chơi game và xem phim cũng làm cho cặp đôi gần gũi nhau hơn.

Vào sinh nhật Yeonwoo, Lee Min Ho đã chuẩn bị sinh nhật cho cô nàng. Vào sinh nhật bạn gái, Lee Min Ho cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô. Cụ thể, tới đúng 0h đêm ngày 1/8, nam diễn viên là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cho Yeon Woo.

Bạn thân Lee Min Ho cho biết nam diễn viên rất chân thành khi yêu đương và không hề giấu diếm mối quan hệ. Vào sinh nhật bạn gái, Lee Min Ho cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô.

Vào sinh nhật bạn gái, Lee Min Ho cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô - Ảnh: Dispatch Nhà của hai người cách nhau 5 phút đi bộ nên họ hẹn hò chủ yếu ở nhà - Ảnh: Dispatch

Sau khi thông tin hẹn hò của cặp đôi "trai tài gái sắc" này được lan rộng, công ty quản lý của Lee Min Ho - MYM Entertainment đã phủ nhận: "Họ chỉ là người quen chứ không hẹn hò. Không chỉ có riêng hai người họ, cả bạn bè cũng tham gia trong ngày hôm đó nữa".