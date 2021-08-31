Những cặp đôi 'trai tài gái sắc' của xứ Hàn 'bén duyên' nhờ phim ảnh: người thì hạnh phúc, cặp thì chia ly

Sao quốc tế 31/08/2021 05:29

Những câu chuyện tình “phim thật tình thật” đã không còn lạ trong làng giải trí Hàn Quốc. Họ đều là những cặp đôi đã gặp gỡ, làm việc và nên duyên với nhau nhờ phim truyền hình.

Không chỉ thân thiết trên màn ảnh với vai diễn bạn bè hay người yêu của nhau, những cặp đôi diễn viên Hàn Quốc đã "bén duyên" với nhau nhờ màn ảnh nhỏ. Cùng điểm qua những cặp đôi "phim giả tình thật" vô cùng đẹp đôi và tài năng của showbiz Hàn.

Hyun Bin và Son Ye Jin.

Không chỉ là cặp đôi đẹp nhất trên màn ảnh nhỏ mà còn là cặp đôi đẹp nhất của showbiz Hàn khi cả hai đều có cả tài lẫn sắc. Ít ai biết rằng giữa họ có một tình bạn thân thiết đã kéo dài nhiều năm. Song, vào đầu năm 2021, cộng đồng mạng bất ngờ và vui mừng khi cả hai đều lên tiếng xác nhận rằng cặp đôi chính thức quan hệ yêu đương. 

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Tài tử Hyun Bin và ngọc nữ Ye Jin - Ảnh: Internet

Trước đó, Son Ye Jin và Hyun Bin từng hợp tác trong phim điện ảnh Cuộc Đàm Phán Sinh Tử năm 2018. Nhưng mãi sau đóng chung bộ phim "Hạ Cánh Nơi Anh", hai diễn viên mới bắt đầu tiến triển mối quan hệ và có tình cảm tốt đẹp với nhau. Chuyện tình của cặp đôi được đông đảo người hâm mộ ủng hộ và mong muốn họ sớm về chung một nhà với nhau. 

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Cặp đôi 'nên duyên' sau bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh - Ảnh: Internet

 Song Joong Ki và Song Hye Kyo

Đây là một trong những cặp đôi nổi đình nổi đám và làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới truyền thông. Song Hye Kyo và Song Joong Ki được ca tụng là "đẹp như mơ" trong showbiz Hàn Quốc từ sau khi họ hợp tác chung trong bộ phim "Hậu Duệ Mặt Trời". Không chỉ tình cảm nồng nàn trong phim, cặp đôi còn khiến người hâm mộ phải ghen tị và xuýt xoa bởi chuyện tình dễ thương và hạnh phúc của mình.

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Chuyện tình đẹp 'như cổ tích' khiến người hâm mộ không khỏi chao đảo - Ảnh: Internet

Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài, cặp đôi bắt đầu xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân. Cả hai quyết định ly hôn và không chia sẻ bất cứ điều gì về lý do ly hôn trước công chúng. Dù cặp đôi đã đường ai nấy đi từ lâu nhưng có vẻ như dư luận vẫn không quên cuộc hôn nhân của cặp đôi này.

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Cả hai hẹn hò sau khi đóng cặp trong Hậu duệ mặt trời 'làm mưa làm gió' trên màn ảnh nhỏ - Ảnh: Internet

Ryu Jun Yeol và Lee Hyeri
Hai nhân vật Duk Sun và Jung Hwan đã từng khiến khán giả tiếc nuối vì không thể thành đôi trong Reply 1988. Nếu Jung Hwan bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ tấm chân tình của mình dành cho Duk Sun, thì Jun Yeol không hề chần chừ mà thổ lộ tình cảm của mình đối với Hyeri. Được biết, cặp đôi đã hẹn hò với nhau hơn 6 năm.

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Khác với trong phim Reply 1988, cặp đôi hiện đang rất hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

Họ thường được bắt gặp cùng nhau đi bảo tàng nghệ thuật, đi cafe, đạp xe cùng nhau bên sông Hàn,... Gần đây nhất, khi Hyeri tham gia bộ phim tình cảm "Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho", nam diễn viên đã theo dõi không sót một tập phim nào và dành nhiều lời khuyên về diễn xuất cho cô nàng. 

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Cặp đôi đã bên nhau được hơn 6 năm - Ảnh: Internet

Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun

Sau khi kết thúc bộ phim "Bác sĩ khát máu", cặp đôi chị em Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đã xác nhận hẹn hò công khai trước truyền Hàn Quốc. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu và yêu đương, cặp đôi đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Trước tin mừng này, nhiều người không khỏi mừng cho nàng Cỏ đã tìm được "nửa kia" lý tưởng của mình.

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Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun 'bén duyên' sau bộ phim - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầy màu hồng của hai người cũng kết thúc một cách chóng vánh với một hiện thực phũ phàng. Năm 2019, cặp đôi đã ly hôn với loạt kiện tụng, đấu tố nhau “gây sốc” khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. 

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Sau ồn ào của hậu ly hôn, công chúng không khỏi tiếc nuối về cặp đôi này - Ảnh: Internet

Park Min Young và Lee Min Ho

Sau thành công vang dội của bộ phim bom tấn "Thợ săn thành phố", Lee Minho và Park Minyoung đều nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim và quyết định hẹn hò ngay sau khi phim kết thúc. Chuyện tình của đôi "trai tài gái sắc" này khiến cộng đồng mạng không ngớt lời khen và chúc phúc.

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Lee Minho và Park Minyoung đều nảy sinh tình cảm trong khi quay phim Thợ săn thành phố - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau 1 năm quen nhau, cả hai xác nhận "đường ai nấy đi bởi lịch trình bận rộn của mình.

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Sau một năm hẹn hò, cả hai chia tay do lịch trình bận rộn - Ảnh: Internet

Mới đây, nam thần xứ Hàn bị bắt gặp hẹn hò với đàn em kém 9 tuổi. "Tình mới" của nam diễn viên là cựu thành viên nhóm nhạc nữ Momoland và đang hoạt động trong vai trò là một diễn viên mới vào nghề. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận tin đồn hẹn hồ của mình.

Nam thần xứ Hàn - Lee Min Ho bị bắt gặp hẹn hò với đàn em kém 9 tuổi

Nam thần xứ Hàn - Lee Min Ho bị bắt gặp hẹn hò với đàn em kém 9 tuổi

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã công khai những hình ảnh hẹn hò giữa nam diễn viên Lee Min Ho và nữ diễn viên Yeonwoo.

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Từ khóa:   phim giả tình thật Hyun Bin Lee Min Ho

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