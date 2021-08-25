Ngắm loạt nhan sắc các nam thần ngôi sao Thái Lan không thua kém gì các 'oppa' Hàn Quốc

Sao quốc tế 25/08/2021 06:27

Nếu nhắc đến các minh tinh, idol thì thường mọi người sẽ nghĩ ngay đến các nam thần đến từ xứ Hàn hay xứ Trung. Nhưng các bạn đã quên rằng các chàng trai đến từ xứ Chùa Vàng Thái Lan có rất nhiều "cực phẩm" khiến các cô nàng fan girl trong và ngoài nước mê như điếu đổ.

Push Puttichai Kasetsin

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Puttichai Kasetsin với nghệ danh chính là Push Puttichai, gọi tắt là Push/Put. Anh hiện đang là một trong những nghệ sĩ trẻ đa tài tại Thái Lan. Anh vừa là MC, DJ, đồng thời cũng là diễn viên. Anh được biết đến qua các bộ phim đặc biệt là tại Việt Nam Series Cô vịt xấu xí, Chàng hoàng tử trong mơ, Bắt lấy thiên thần, Sự quyến rũ xấu xa, Ảo mộng, Chỉ vì yêu em, Chuyện chàng vệ sĩ và nàng siêu sao,... Hiện tại anh chàng đã yên bề gia thất bên người vợ hơn mình 4 tuổi và cũng là người trong ngành với anh. Khiến chị em phải tiếc nuối.

Mario Maurer

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Mario Maurer, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1988, là nam diễn viên và người mẫu Thái Lan. Anh bắt đầu được biết đến qua vai chính trong phim Rak Hang Siam năm 2007, và tiếp tục nổi tiếng hơn nữa qua bộ phim năm 2010 First Love. Maurer cũng là nam diễn viên chính trong bộ phim Thái Lan có doanh thu lớn nhất từ trước tới nay là Pee Mak. Anh còn là thành viên trong nhóm có tên gọi 4+1 Channel 3 Superstar. Anh chàng này dù gần đây ít xuất hiện trong các chương trình hay phim ảnh. Nhưng vẫn luôn góp mặt trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới".

Mike Angelo

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Mike Angelo tên thật là Mike Pirath Nitipaisankul. Anh hiện đang vừa là ca sĩ và là diễn viên yêu thích không chỉ ở Thái Lan mà trên toàn thế giới. Mike là một trong những trai đẹp của Thái lan có lương fan đông đảo ở Việt Nam. Mike Angelo bên cạnh những thành công ở trong ca hát, anh còn lấn sân sang phim điện ảnh truyền hình. Với gương mặt điển trai và khả năng đóng cả vai chính và tà nên anh đã được các đạo diễn chú ý và được mời tham gia kha khá tác phẩm truyền hình, điện ảnh và đã giành được một số giải thưởng. Từ năm 2015 trở lại đây anh đang là cái tên gây được cơn sốt cho cộng động mạng sau khi thành công của bộ phim "full house" tiếp sau đó là "full kiss".

Thannapob Leeratanakajorn

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Hanapob Leeratanakajorn, nghệ danh Tor, sinh ngày 14 tháng 02 năm 1994, là diễn viên, ca sĩ Thái Lan. Anh được biết đến qua vai diễn Phai trong phim Tuổi nổi loạn. Sau đó, anh còn tham gia vài phim truyền hình như Sự hoán đổi diệu kỳ, Biến cố gia tộc, Con tim sắt đá, Nguyện tái sinh gần bên em. Ngoài ra, anh là thành viên trong nhóm "9x9" (Nine by Nine - 9by9).

Bam Bam

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Thành viên GOT7 - Bam Bam là người Thái duy nhất góp mặt trong nhóm nhạc nam đình đám của xứ Hàn. Bam Bam ra mắt với tư cách là một rapper trong GOT7 năm 2014 và công ty quản lý chính là JYP Entertainment. Dù hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc nhưng tại quê nhà thì anh chàng cũng rất nổi tiếng và được đông đảo khán giả yêu mến.

Third Lapat Ngamchaweng

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Lapat Ngamchaweng; nghệ danh: Third, là một ca sĩ, diễn viên, người mẫu và đại sứ thương hiệu người Thái Lan. Anh hiện đang là thành viên ban nhạc TRINITY trực thuộc công ty giải trí 4NOLOGUE. Trước đây, Third từng hoạt động với tư cách một nghệ sĩ solo tại hãng thu âm nổi tiếng Kamikaze, và là một phần của dự án âm nhạc Nine By Nine (9x9).

Patrick Nattawat Finkler

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Nattawat Finkler, biệt danh Patrick / Pat, PaiPai, nghệ danh Doãn Hạo Vũ, sinh ngày 20 tháng 10 năm 2003 tại Đức, là một nam diễn viên, ca sĩ và vũ công Đức - Thái Lan, trực thuộc công ty quản lý là Giải trí Insight và là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nam Trung Quốc INTO1

Bright Vachirawit

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Vachirawit Chiva-aree là một diễn viên, ca sĩ, MC, người mẫu người Thái Lan lai Mỹ và Trung. Anh nổi tiếng sau khi diễn vai Sarawat trong 2gether: The Series (2020) và Still 2gether (2020)

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Sao Thái Lan Push Puttichai Kasetsin Mario Maurer

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