Ngắm loạt nhan sắc các nam thần ngôi sao Thái Lan không thua kém gì các 'oppa' Hàn Quốc

Mike Angelo

Mike Angelo tên thật là Mike Pirath Nitipaisankul. Anh hiện đang vừa là ca sĩ và là diễn viên yêu thích không chỉ ở Thái Lan mà trên toàn thế giới. Mike là một trong những trai đẹp của Thái lan có lương fan đông đảo ở Việt Nam. Mike Angelo bên cạnh những thành công ở trong ca hát, anh còn lấn sân sang phim điện ảnh truyền hình. Với gương mặt điển trai và khả năng đóng cả vai chính và tà nên anh đã được các đạo diễn chú ý và được mời tham gia kha khá tác phẩm truyền hình, điện ảnh và đã giành được một số giải thưởng. Từ năm 2015 trở lại đây anh đang là cái tên gây được cơn sốt cho cộng động mạng sau khi thành công của bộ phim "full house" tiếp sau đó là "full kiss".

Thannapob Leeratanakajorn

Hanapob Leeratanakajorn, nghệ danh Tor, sinh ngày 14 tháng 02 năm 1994, là diễn viên, ca sĩ Thái Lan. Anh được biết đến qua vai diễn Phai trong phim Tuổi nổi loạn. Sau đó, anh còn tham gia vài phim truyền hình như Sự hoán đổi diệu kỳ, Biến cố gia tộc, Con tim sắt đá, Nguyện tái sinh gần bên em. Ngoài ra, anh là thành viên trong nhóm "9x9" (Nine by Nine - 9by9).

Bam Bam

Thành viên GOT7 - Bam Bam là người Thái duy nhất góp mặt trong nhóm nhạc nam đình đám của xứ Hàn. Bam Bam ra mắt với tư cách là một rapper trong GOT7 năm 2014 và công ty quản lý chính là JYP Entertainment. Dù hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc nhưng tại quê nhà thì anh chàng cũng rất nổi tiếng và được đông đảo khán giả yêu mến.

Third Lapat Ngamchaweng

Lapat Ngamchaweng; nghệ danh: Third, là một ca sĩ, diễn viên, người mẫu và đại sứ thương hiệu người Thái Lan. Anh hiện đang là thành viên ban nhạc TRINITY trực thuộc công ty giải trí 4NOLOGUE. Trước đây, Third từng hoạt động với tư cách một nghệ sĩ solo tại hãng thu âm nổi tiếng Kamikaze, và là một phần của dự án âm nhạc Nine By Nine (9x9).

Patrick Nattawat Finkler

Nattawat Finkler, biệt danh Patrick / Pat, PaiPai, nghệ danh Doãn Hạo Vũ, sinh ngày 20 tháng 10 năm 2003 tại Đức, là một nam diễn viên, ca sĩ và vũ công Đức - Thái Lan, trực thuộc công ty quản lý là Giải trí Insight và là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nam Trung Quốc INTO1

Bright Vachirawit

Vachirawit Chiva-aree là một diễn viên, ca sĩ, MC, người mẫu người Thái Lan lai Mỹ và Trung. Anh nổi tiếng sau khi diễn vai Sarawat trong 2gether: The Series (2020) và Still 2gether (2020)

Ảnh: Internet