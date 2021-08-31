BLACKPINK 'nắm trùm' trong danh sách nữ thần tượng Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Mỹ năm 2021

Sao quốc tế 31/08/2021 14:19

Truyền thông Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng những thần tượng nữ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất tại Google tại Mỹ trong năm 2021.

Các nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc luôn muốn xây dựng và chinh phục âm nhạc trên thị trường Mỹ. Vì vậy, những thần tượng K-pop càng nổi tiếng ở Mỹ thì họ sẽ càng có được lợi thế lớn để phát triển sự nghiệp của mình. 

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã chọn lọc ra bảng xếp hạng những nữ thần tượng K-pop được tìm kiếm nhiều nhất tại Google tại Mỹ. Số liệu được dựa trên big data của Google tại Mỹ. Tại đây, AL sẽ tổng hợp và phân tích dữ liệu bằng một thuật toán đặc biệt, những cụm từ, những biệt danh, tất tần tật những gì liên quan đến nhân vật được tìm kiếm. Vậy nên, người hâm mộ sẽ biết được rằng liệu thần tượng của mình yêu thích có được biết đến tại thị trường này hay không.

BLACKPINK 'nắm trùm' trong danh sách nữ thần tượng Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Mỹ năm 2021 - Ảnh 1
Bảng số liệu được thông kê dựa trên Google tại Mỹ - Ảnh: Internet

 5. IRENE (RED VELVET)

 

 

 

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Từ khóa:   BLACKPINK Jennie nữ thần tượng K-pop

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