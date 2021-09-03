Thẫn thờ trước body đẹp như tạc tượng, căng tràn nhựa sống của 'nữ hoàng phòng gym' xứ Trung

Nhịp sống trẻ 03/09/2021 06:30

Không chỉ sở hữu gương mặt ưu tú, Liu Tai Yang "gây choáng" bởi thân hình gợi cảm, cùng 3 vòng chuẩn chỉnh của mình.

Liu Tai Yang sinh năm 1995, là một trong những cô nàng hotgirl nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Trung Quốc. Người đẹp không chỉ gây ấn tượng với gương mặt đẹp sắc sảo, mà còn "đốn tim" với vóc dáng khỏe khoắn và gợi cảm. 

Người đẹp 9x thường xuyên đăng tải những hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân của mình. Mỗi lần xuất hiện, các hình ảnh của cô đều nhận được sự tán thưởng và ngợi khen của dân mạng. Nước da trắng ngần đầy sức sống, một chiếc cổ cao mượt mà gợi cảm, đường cong cơ thể căng đầy nóng bỏng. Tất cả những vẻ đẹp đó khiến không ai có thể rời mắt ngắm nhìn.

Liu Tai Yang
 Hotgirl nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Trung Quốc - Ảnh: IGNV
Liu Tai Yang 1
Thân hình chuẩn đẹp như nữ thần Hy Lạp - Ảnh: IGNV
Liu Tai Yang 2
Không chỉ có gương mặt sắc sảo, cô nàng còn gây sốc với đường cong cơ thể hoàn hảo - Ảnh: IGNV

Là người yêu thích vận động, cô nàng không bao giờ để bản thân ngồi yên một chỗ. Cô luôn ý thức được việc rèn luyện sẽ mang đến một hình thể chuẩn đẹp như "tạc tượng". Đồng thời, người đẹp xứ Trung quyết tâm ăn kiêng và tham gia rất nhiều hoạt động thể thao khác như chạy bộ, bơi lội...

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Chạy bộ cũng giúp cô nàng rèn luyện sức khỏe và vóc dáng - Ảnh: IGNV
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Có được body đẹp như hiện tại, người đẹp 9x đã phải nỗ lực không ít - Ảnh: IGNV

Không chỉ dừng lại ở đó,vớichiều cao nổi bật là 1m78, cô nàng hiện đang làm một người mẫu ảnh và quảng cáo rất được săn đón tại Trung Quốc. Hiện tại, cô nàng nhận được sự yêu thương cũng như sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trong nước và quốc tế.

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