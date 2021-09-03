Cô chủ tiệm spa Sài thành 'gây choáng' bởi vòng 3 hơn 1 mét, được cộng đồng mạng Trung Quốc 'để mắt'

Nhịp sống trẻ 03/09/2021 07:21

Không chỉ sở hữu một gương mặt xinh đẹp, Trương Võ Huyền Trân còn khiến nhiều người mến mộ nhờ thân hình "bốc lửa", đặc biệt là vòng ba "đồ sộ" không tưởng.

Trương Võ Huyền Trân hiện là một trong những cô nàng hotgril có tiếng tăm tại đất Sài Thành. Từng là một cô bé đen nhẻm và gầy gò, cô nàng bắt đầu có màn “lột xác” ngoạn mục và thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng trong nước và quốc tế. Đặc biệt, một trang báo của Trung Quốc đã không ngớt lời khen ngợi và ví von Huyền Trân là một "nàng thơ xinh đẹp" của Việt Nam.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, công nàng 9x này còn "đốn tim" đối phương nhờ nụ cười tươi rói cùng má lúm duyên duyên. Đồng thời, thân hình nóng bỏng, đặc biệt là vòng ba siêu "khủng" của cô nàng cũng khiến cộng đồng mạng "đổ rạp".

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Vẻ đẹp tựa 'nàng thơ' của Huyền Trân thu hút sự chí ý trong nước lẫn quốc tế - Ảnh: FBNV
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Nụ cười má lúm đồng tiền khiến nhiều người 'đổ rạp' - Ảnh: FBNV
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Cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân của mình - Ảnh: FBNV

Ở ngoài đời, người đẹp Sài Thành gây ấn tượngvới phong cách "bánh bèo" và vô cùng nữ tính. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, cô nàng cũng hay đăng tải những hình ảnh diện trang phục gợi cảm, đặc biệt là trang phục tôn tối đa ba vòng "chuẩn không cần chỉnh" của mình. 

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Để có một vóc dáng chuẩn đẹp, người đẹp 9x chăm chỉ rèn luyện cơ thể - Ảnh: FBNV
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Thân hình săn chắc của người đẹp khiến hội chị em luôn phải ghen tị - Ảnh: FBNV
Cô chủ tiệm spa Sài thành 'gây choáng' bởi vòng 3 hơn 1 mét, được cộng đồng mạng Trung Quốc 'để mắt' - Ảnh 6
Cô nàng nổi bật với vòng 3 siêu 'khủng' của mình - Ảnh: FBNV

Để có được một thân hình lý tưởng như vậy, cô nàng không ngần ngại chia sẻ những bí quyết của bản thân như tập luyện thể dục đều đặn và thực hiện chế độ ăn kiêng hợp lý. Hiện tại, ngoài công việc là một người mẫu ảnh và quảng cáo, cô nàng còn tập trung phát triển công việc kinh doanh của mình với một spa khá lớn tại TP.HCM. 

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