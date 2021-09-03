Cô chủ tiệm spa Sài thành 'gây choáng' bởi vòng 3 hơn 1 mét, được cộng đồng mạng Trung Quốc 'để mắt'

Trương Võ Huyền Trân hiện là một trong những cô nàng hotgril có tiếng tăm tại đất Sài Thành. Từng là một cô bé đen nhẻm và gầy gò, cô nàng bắt đầu có màn “lột xác” ngoạn mục và thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng trong nước và quốc tế. Đặc biệt, một trang báo của Trung Quốc đã không ngớt lời khen ngợi và ví von Huyền Trân là một "nàng thơ xinh đẹp" của Việt Nam.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, công nàng 9x này còn "đốn tim" đối phương nhờ nụ cười tươi rói cùng má lúm duyên duyên. Đồng thời, thân hình nóng bỏng, đặc biệt là vòng ba siêu "khủng" của cô nàng cũng khiến cộng đồng mạng "đổ rạp".