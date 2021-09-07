Từng tốt nghiệp trường hàng đầu Hàn Quốc, nữ streamer gây choáng ngợp với màn 'đúc' dáng đẹp như 'tạc tượng'

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi trình độ học vấn cao, Candy Seul còn gây choáng ngợp nhờ thân hình đẹp như "tượng" thời Phục Hưng.

Khi nhắc đến những nữ streamer nổi tiếng tạo Hàn Quốc, người ta không thể bỏ qua cô nàng Candy Seul. Người đẹp sinh năm 1989 này được biết đến với tên thật là Kim Il Seul. Cô nàng sở hữu một gương mặt Vlive khả ái, đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao và nụ cười tỏa nắng vạn người mê. Đồng thời, cô nàng còn gây bất ngờ nhờ thân hình nóng bỏng và quyến rũ.

Chưa dừng lại ở ngoại hình "bốc lửa", người đẹp xứ sở kim chi còn khiến người hâm mộ "trợn tròn mắt" nể phục sau khi biết cô từng tốt nghiệp trường Đại học Kyung Hee. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc.

Cô từng tốt nghiệp trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc - Ảnh: IGNV



Gương mặt xinh đẹp là lợi thế để cô nàng theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật của mình - Ảnh: IGNV

Mặc dù vóc dáng mảnh mai đúng chuẩn ở Hàn Quốc, nhưng Candy Seul lại có vòng một ngoại cỡ - Ảnh: IGNV

Để có thể "đúc" dáng chuẩn đẹp như vậy, cô nàng luôn chăm chỉ và nỗ lực để vận động thể hình và rèn luyện sức khỏe. Người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh đến phòng tập gym để luyện tập. Đồng thời, cô nàng còn thực hiện chế độ ăn kiêng lành mạnh và đảm bảo sức khỏe của mình.



Thân hình 'chuẩn không cần chỉnh' của nữ streamer khiến hội chị em phải mến mộ và ghen tị - Ảnh: IGNV

Chế độ ăn kiêng của người đẹp vô cùng lành mạnh - Ảnh: IGNV

Hiện tại, người đẹp 9x này đang là người mẫu, streamer nổi tiếng với hơn 1,8 triệu lượt theo dõi trên nền tảng Instagram. Mặc dù đã bước sang tuổi 30 nhưng vẻ ngoài của cô nàng dường như "bất biến" qua từng cột mốc của thời gian.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-tot-nghiep-truong-hang-dau-han-quoc-nu-streamer-gay-choang-ngop-voi-man-duc-dang-dep-nhu-tac-tuong-421782.html