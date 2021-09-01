Mới đây, kênh phát sóng cô nàng streamer Padak thu hút thêm rất nhiều người xem nhờ những khoảnh khắc khoe dáng gợi cảm và quyến rũ của mình. Vẻ đẹp của cô nàng khiến không ít người hâm mộ "nổ đóm đóm mắt".

Nhằm hạn chế tình trạng khoe thân quá đà, các nền tảng phát sóng trực tuyến đã ban hành những biện pháp cứng rắn với những mức án phạt nặng về lỗi trang phục. Tuy nhiên, những quy định này cũng không thể làm khó được các nữ streamer bởi họ có muôn vàn cách lách luật. Điển hình như nữ streamer Padak, cô nàng đã quyết định "thả rông", không cần đến "đồ bảo hộ" trong các buổi phát sóng trực tiếp của mình.

Nữ streamer Padak lách luật bằng cách không mặc nội y ngay trên sóng truyền hình - Ảnh: FBNV

Vốn lợi thế với nhan sắc xinh đẹp, cô nàng còn sở hữu một thân hình cân đối và quyến rũ đến không ngờ. Tuy nhiên, mỗi lần phát sóng trực tiếp, cô nàng lại thu hút khá ít lượt người xem chỉ khoảng 250 người. Chính vì vậy, để cộng đồng mạng "để mắt" tới, cô nàng thường xuyên mang tới cho người xem những màn biểu diễn và khoe thân hớ hênh và cực kỳ nóng bỏng. Dù bị cấm kênh không ít lần, nhưng cô nàng vẫn "chứng nào tật nấy", luôn phô diễn những đường cong trên cơ thể của mình.

Cô nàng luôn ăn mặc hở hang trên sóng livestream - Ảnh: Internet

Những bộ trang phụ 'kiệm vải' thường xuyên được người đẹp diện mỗi khi phát sóng trực tiếp - Ảnh: Internet

Cô nàng không ngần ngại dính sát 'đôi gò bồng' của mình ngay trước ống kính - Ảnh: Internet

Mặc dù cô nàng luôn gây tranh cãi bởi những bộ trang phục "kiệm vải" và hành động hớ hênh của mình. Nhưng, trên thực tế, mọi người không thể phủ nhận rằng nhờ những khoảnh khắc gợi cảm đó mà cô nàng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Những buổi phát sóng trực tiếp của nữ streamer với lượt người xem tăng không ngừng theo từng ngày.

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