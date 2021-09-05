Gái xinh 9x sở hữu vòng eo 'con kiến', vòng ba 'mướt mắt' không thua kém Ngọc Trinh

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, Minh Nguyệt còn gây chú ý với đường cong cơ thể hoàn hảo, đặc biệt là vòng eo 58cm không thua kém gì đàn chị Ngọc Trinh.

Lê Thị Minh Nguyệt sinh năm 1999, cô nàng vừa được đăng tải hình ảnh trên trang Facebook của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, cô nàng còn khiến nhiều người trầm trồ nhờ thân hình chuẩn đẹp và vòng nào ra vòng nấy của mình. Người đẹp 9x sở hữu thân hình "bốc lửa", ấn tượng nhất chính là vòng eo 58cm, cùng với vòng ba căng tràn nhựa sống không hề thua kém bất cứ thí sinh nào trong chương trình. Vậy nên, người đẹp 9x này được đánh giá không thua kém "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Hình ảnh của Minh Nguyệt gây ấn tượng trên trang Facebook của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 - Ảnh: HHHV Không chỉ 'ghi điểm' với gương mặt đẹp sắc sảo, cô nàng còn gây ấn tượng với vóc dáng chuẩn và nóng bỏng - Ảnh: FBNV Cô nàng bộc bạch rằng: "Được sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận, một vùng đất của nắng và gió, một vùng đất với vô vàn sự thú vị và hấp dẫn mọi người khi đặt chân đến. Đến với cuộc thi ảnh online Miss Universe Việt Nam 2021, tôi mong muốn được lan toả đam mê, sự tự tin và lòng trắc ẩn của mình đến với mọi người. Vì tôi quan niệm đời người chỉ được sống một lần vậy nên tại sao không sống hết mình với đam mê, bạn hãy cứ cháy đi để đam mê không bao giờ vụt tắt".



Vẻ đẹp tinh khôi của cô nàng trong tà áo dài Việt - Ảnh: FBNV Vốn lợi thể về sắc vóc chuẩn đẹp, cô nàng luôn hướng bản thân ăn mặc theo phong cách gợi cảm nhưng không hề gây phản cảm với đối phương. Cô nàng thường chuộng các thiết kế tôn eo, áo váy ôm body. Phong cách thời trang đời thường của người đẹp cũng thường toát lên vẻ năng động, trẻ trung. Cô nàng sở hữu một gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt đẹp cùng nụ cười duyên dáng - Ảnh: FBNV Người đẹp 9x luôn để lại ẩn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người ngay từ lần đầu gặp mặt - Ảnh: FBNV Vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' khiến bao người không thể rời mắt - Ảnh: FBNV Với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng của tuổi đôi mươi, cô nàng luôn có được những hình ảnh tỏa sáng rạng rỡ, khiến nhiều người “phải lòng” và yêu mến ngây ngất bởi vẻ đẹp của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-xinh-9x-so-huu-vong-eo-con-kien-vong-ba-muot-mat-khong-thua-kem-ngoc-trinh-422391.html