Gái xinh 9x sở hữu vòng eo 'con kiến', vòng ba 'mướt mắt' không thua kém Ngọc Trinh

Nhịp sống trẻ 05/09/2021 08:05

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, Minh Nguyệt còn gây chú ý với đường cong cơ thể hoàn hảo, đặc biệt là vòng eo 58cm không thua kém gì đàn chị Ngọc Trinh.

Lê Thị Minh Nguyệt sinh năm 1999, cô nàng vừa được đăng tải hình ảnh trên trang Facebook của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, cô nàng còn khiến nhiều người trầm trồ nhờ thân hình chuẩn đẹp và vòng nào ra vòng nấy của mình.

Người đẹp 9x sở hữu thân hình "bốc lửa", ấn tượng nhất chính là vòng eo 58cm, cùng với vòng ba căng tràn nhựa sống không hề thua kém bất cứ thí sinh nào trong chương trình. Vậy nên, người đẹp 9x này được đánh giá không thua kém "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

hoa hau hoan vu viet nam 2021
Hình ảnh của Minh Nguyệt gây ấn tượng trên trang Facebook của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 - Ảnh: HHHV
hoa hau hoan vu viet nam 2021 1
Không chỉ 'ghi điểm' với gương mặt đẹp sắc sảo, cô nàng còn gây ấn tượng với vóc dáng chuẩn và nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Cô nàng bộc bạch rằng: "Được sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận, một vùng đất của nắng và gió, một vùng đất với vô vàn sự thú vị và hấp dẫn mọi người khi đặt chân đến. Đến với cuộc thi ảnh online Miss Universe Việt Nam 2021, tôi mong muốn được lan toả đam mê, sự tự tin và lòng trắc ẩn của mình đến với mọi người. Vì tôi quan niệm đời người chỉ được sống một lần vậy nên tại sao không sống hết mình với đam mê, bạn hãy cứ cháy đi để đam mê không bao giờ vụt tắt".

hoa hau hoan vu viet nam 2021 2
Vẻ đẹp tinh khôi của cô nàng trong tà áo dài Việt - Ảnh: FBNV

Vốn lợi thể về sắc vóc chuẩn đẹp, cô nàng luôn hướng bản thân ăn mặc theo phong cách gợi cảm nhưng không hề gây phản cảm với đối phương. Cô nàng thường chuộng các thiết kế tôn eo, áo váy ôm body. Phong cách thời trang đời thường của người đẹp cũng thường toát lên vẻ năng động, trẻ trung.

hoa hau hoan vu viet nam 2021 3
Cô nàng sở hữu một gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt đẹp cùng nụ cười duyên dáng - Ảnh: FBNV
hoa hau hoan vu viet nam 2021 4
Người đẹp 9x luôn để lại ẩn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người ngay từ lần đầu gặp mặt - Ảnh: FBNV
hoa hau hoan vu viet nam 2021 5
Vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' khiến bao người không thể rời mắt - Ảnh: FBNV

Với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng của tuổi đôi mươi, cô nàng luôn có được những hình ảnh tỏa sáng rạng rỡ, khiến nhiều người “phải lòng” và yêu mến ngây ngất bởi vẻ đẹp của mình.

Hot mon Khánh Hòa khiến dân tình tròn mắt dẹt với những đường cong cơ thể 'mướt mắt', cứ ngỡ là 'gái chưa chồng'

Hot mon Khánh Hòa khiến dân tình tròn mắt dẹt với những đường cong cơ thể 'mướt mắt', cứ ngỡ là 'gái chưa chồng'

Với vẻ diện mạo trẻ trung và gợi cảm, Nguyễn Xuyến vẫn "đốn tim" đối phương nhờ thân hình "bốc lửa" dù đã trải qua hai lần sinh nở.

Xem thêm
Từ khóa:   thân hình gợi cảm Hotgirl Việt Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026