Dù chưa lập gia đình, nữ tiếp viên xinh đẹp đã trở thành 'mẹ' của gần 50 em bé

Nhịp sống trẻ 04/09/2021 07:00

Câu chuyện về nữ tiếp viên hàng không đã tình nguyện chăm sóc hàng chục em bé sơ sinh có bố mẹ là F0 nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và dành nhiều lời khen ngợi đến nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Thu Hằng (26 tuổi, ngụ tại Q. Gò Vấp, TP.HCM). Được biết, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên các chuyến bay phải tạm ngưng. Vậy nên, nữ tiếp viên xinh đẹp này đã tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác chống dịch.

Ban đầu, cô nàng đăng ký hỗ trợ ở các điểm tiêm vắc xin của phường. Song, sau khi nhìn thấy thông báo của Bệnh viện Hùng Vương đăng tuyển tình nguyện viên làm bảo mẫu chăm sóc cho trẻ sơ sinh có bố mẹ là F0, người đẹp quyết định đăng ký tham gia ngay lập tức. 

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Thu Hằng hiện đang là một nữ tiếp viên hàng không - Ảnh: FBNV

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Không quản khó khăn, cô nàng xung phong trở thành bảo mẫu cho trẻ có bố mẹ là F0 - Ảnh: Internet

 

Dù chưa lập gia đình, nhưng cô nàng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi cô đang làm “mẹ” của gần 50 đứa con. Ở đây, cô nàng cùng với các tình nguyện viên khác tham gia chăm sóc các em bé như thay tã, bồng bế, cho trẻ ăn, trông nom... Mặc dù, các em nhỏ thiếu đi tình thương của bố mẹ ruột, nhưng tình cảm ấm áp của những "người mẹ" tình nguyện ở đây cũng có thể bù đắp được phần nào. 

 

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Dù chưa lập gia đình, nhưng cô nàng vô cùng vui vẻ khi làm 'mẹ' của gần 50 đứa con - Ảnh: Internet
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Những 'người mẹ' khác cũng đều xuất thân từ các ngành nghề khác nhau - Ảnh: Internet

Những "người mẹ" tình nguyện ở đây xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau như giáo viên mầm non, tiếp viên hàng không, sinh viên, nhân viên văn phòng..., Song, tất cả đều đến đây với tình thương yêu đặc biệt đối với các "thiên thần nhỏ" được sinh ra ngay giữa mùa đại dịch.

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Từ khóa:   Nguyễn Thị Thu Hằng chống dịch Covid 19 tình nguyện viên

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