Hotgirl Thái Nguyên sống ảo mùa dịch, 'bỏng mắt' với thân hình 'cực phẩm' đẹp từng centimet

Nguyễn Thúy Quỳnh sinh năm 1999, hiện là sinh viên năm cuối khoa Toán của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Nhờ lợi thế khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng và vóc dáng "bốc lửa", công nàng dễ dàng chinh phục và thu hút một lượng hâm mộ đông đảo. Đồng thời, người đẹp còn gây ấn tượng bởi những trang phục gợi cảm và hiện đại. Nhìn chung, có thể dễ dàng nhận ra cô nàng hướng đến phong cách thời trang sang chảnh, quyến rũ với những thiết kế ôm dáng, khoe trọn đường cong cơ thể.

Mới đây, trên trang cá nhân của midnh, người đẹp 9x "gây choáng" bởi những hình ảnh "sống ảo" tại nhà vô cùng đầu tư. Với chiếc áo cắt xẻ sâu hun hút, lộ vòng một đẫy đà, cô nàng nhận được không ít lời khen ngợi và trầm trồ, đặc biệt là giới trẻ.