Hotgirl Thái Nguyên sống ảo mùa dịch, 'bỏng mắt' với thân hình 'cực phẩm' đẹp từng centimet

Ngoài việc sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Thúy Quỳnh còn được dân tình ngưỡng mộ với gu thời trang gợi cảm, sành điệu và trẻ trung của mình.
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Nguyễn Thúy Quỳnh sinh năm 1999, hiện là sinh viên năm cuối khoa Toán của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Nhờ lợi thế khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng và vóc dáng "bốc lửa", công nàng dễ dàng chinh phục và thu hút một lượng hâm mộ đông đảo. Đồng thời, người đẹp còn gây ấn tượng bởi những trang phục gợi cảm và hiện đại. Nhìn chung, có thể dễ dàng nhận ra cô nàng hướng đến phong cách thời trang sang chảnh, quyến rũ với những thiết kế ôm dáng, khoe trọn đường cong cơ thể.
Mới đây, trên trang cá nhân của midnh, người đẹp 9x "gây choáng" bởi những hình ảnh "sống ảo" tại nhà vô cùng đầu tư. Với chiếc áo cắt xẻ sâu hun hút, lộ vòng một đẫy đà, cô nàng nhận được không ít lời khen ngợi và trầm trồ, đặc biệt là giới trẻ.
Đặc biệt cô nàng ưa chuộng hơn cả là những thiết kế đầm body dáng liền, đồ nội y gợi cảm và quyến rũ... Dù mặc theo phong cách nào, trông cô nàng cũng rất cuốn hút nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình chuẩn không cần chỉnh.
Là người yêu thích vận động nên người đẹp 9x không bao giờ để bản thân ngồi yên một chỗ, cô luôn rèn luyện để có được hình thể đẹp. Hiện tại, trang Instagram cá nhân của cô nàng thu hút đến gần 300.000 ngàn lượt theo dõi. Với phong cách gợi cảm và hiện đại của mình, cô nàng thu hút khá đông đảo người hâm mộ.