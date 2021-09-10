'Thả dáng' gợi cảm khi đi mua cafe, gái xinh xứ Hàn nhận ào ạt lượng theo dõi trên kênh cá nhân

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh của một cô gái trẻ đứng mua cà phê trong quán. Khoảnh khắc "lụi tim" của cô nàng này đã nhanh chóng nhận về rất nhiều quan tâm và chú ý. Bức ảnh sẽ trông rất là bình thường nếu không nhờ thân hình chuẩn đẹp với những đường cong cơ thể "mướt mắt".

Sau một thời gian truy lùng thông tin của cô nàng, dân tình cũng không mấy bất ngờ và ngạc nhiên bởi cô nàng đã khá nổi tiếng trong dàn hotgirl Hàn Quốc. Cô nàng đó chính là Grace Kim, hiện đang là nữ streamer số một trên kênh AfreecaTV với lượng donate lúc nào cũng đứng ở hàng đầu.