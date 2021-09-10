'Thả dáng' gợi cảm khi đi mua cafe, gái xinh xứ Hàn nhận ào ạt lượng theo dõi trên kênh cá nhân

Nhịp sống trẻ 10/09/2021 06:32

Chỉ với một khoảnh khắc đứng mua cafe, cô nàng Grace Kim đã nhận được không ý sự chú ý nhờ thân hình đường cong "uốn lượn".

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh của một cô gái trẻ đứng mua cà phê trong quán. Khoảnh khắc "lụi tim" của cô nàng này đã nhanh chóng nhận về rất nhiều quan tâm và chú ý. Bức ảnh sẽ trông rất là bình thường nếu không nhờ thân hình chuẩn đẹp với những đường cong cơ thể "mướt mắt".

Sau một thời gian truy lùng thông tin của cô nàng, dân tình cũng không mấy bất ngờ và ngạc nhiên bởi cô nàng đã khá nổi tiếng trong dàn hotgirl Hàn Quốc. Cô nàng đó chính là Grace Kim, hiện đang là nữ streamer số một trên kênh AfreecaTV với lượng donate lúc nào cũng đứng ở hàng đầu.

 

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Bức ảnh cô gái đi mua cafe 'gây bão' trên các diễn đàn xã hội - Ảnh: Internet
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Grace Kim hiện là nữ streamer có nhiều người hâm mộ trên AfreecaTV - Ảnh: IGNV

Theo đuổi hình ảnh gợi cảm, nữ streamer cực kì chú trọng đến vấn đề làm đẹp và giữ dáng vóc. Để sở hữu một thân hình hoàn hảo, cô anfng thường thực hiện những bài tập giảm cân thông thường và kết hợp chế độ ăn uống điều độ, hợp lý. Song song đó, người đẹp còn tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là bơi lội.

 
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Người đẹp còn bơi lội để giữ dáng và tăng bền sức - Ảnh: IGNV
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Cô chuộng những thiết kế khoe khéo body đẹp - Ảnh: IGNV
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Vóc dáng hoàn hảo là một trong những lợi thế giúp cô nàng tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm và quyến rũ - Ảnh: IGNV

Không chỉ nổi tiếng với vai trò streamer, người đẹp xứ sở kim chi còn kinh doanh thương hiệu thời trang cá nhân của mình. Với sự năng nổ trong các lĩnh vực, cô nàng thu hút không ít lượng người hâm mộ trên trang cá nhân của mình.

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