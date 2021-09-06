Ngất ngây với nữ game có thủ gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh, sở hữu khuôn ngực gần 1 mét

Nhịp sống trẻ 06/09/2021 20:25

Bảo Trân được mệnh danh là "thiên thần áo dài trắng" với gương mặt khả ái. Song, cô nàng còn gây ấn tượng với số đo 3 vòng siêu thực.

Phan Thị Bảo Trân từng là nàng nữ sinh nổi đình nổi đám của trường trung học ở Thành phố Biên Hòa – Đồng Nai với loạt ảnh tựa “thiên thần" trong tà áo dài trắng. Không chỉ có gương mặt trong sáng, ngây thơ, cô nàng còn "gây choáng" với với hình thể "bốc lửa" và quyến rũ. Với nhan sắc ngày càng thăng hạng, sở hữu số đo ba vòng là 94-62-98, nữ sinh viện Đại học Mở TP.HCM được CĐM chú ý và dành sự quan tâm không ngừng.

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Bảo Trân có gương mặt trong sáng tỷ lệ nghịch với hình thể nóng bỏng - Ảnh: FBNV
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Đường cong cơ thể vô cùng hoàn hảo của cô nàng khi diện áo dài - Ảnh: FBNV

Song song đó, Bảo Trân còn khiến dân tình trầm trồ bởi phong cách thời trang gợi cảm và quyến rũ. Cô nàng chuộng phong cách năng động nhưng gợi cảm và thường xuyên diện những bộ đồ ôm sát cơ thể nhằm khoe tối đa lợi thế về vóc dáng. Trên trang cá nhân,cô nàng luôn khiến dân tình nhiều phen "xịt máu mũi" khi đăng tải loạt ảnh khoe khéo thân hình của mình.

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Hotgirl thường xuyên chia sẻ hình ảnh và nhận được nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

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Ở ngoài đời, người đẹp 9x chuộng phong cách năng động và quyến rũ - Ảnh: FBNV
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Vòng một siêu 'khủng' của cô nàng khiến hội chị em cũng phải ghen tị - Ảnh: FBNV

Để có thân hình lý tưởng, cô nàng rất chú trọng tập luyện thể thao như gym, yoga kết hợp chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài ra, cô nàng hay đến phòng tập nhảy và tham gia các bộ môn thể thao khác như bơi lội,...

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Cô nàng thường khoe dáng trong trang phục bikini - Ảnh: FBNV
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Cô nàng tập nhảy cũng như kết hợp chế độ ăn uống khoa học - Ảnh: FBNV

Bên cạnh thời gian dành cho việc học tập, người đẹp 9x còn là gương mặt được nhiều hãng thời trang, nhãn hàng săn đón làm mẫu ảnh.

Gái xinh 9x sở hữu vòng eo 'con kiến', vòng ba 'mướt mắt' không thua kém Ngọc Trinh

Gái xinh 9x sở hữu vòng eo 'con kiến', vòng ba 'mướt mắt' không thua kém Ngọc Trinh

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, Minh Nguyệt còn gây chú ý với đường cong cơ thể hoàn hảo, đặc biệt là vòng eo 58cm không thua kém gì đàn chị Ngọc Trinh.

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