Ngất ngây với nữ game có thủ gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh, sở hữu khuôn ngực gần 1 mét

Phan Thị Bảo Trân từng là nàng nữ sinh nổi đình nổi đám của trường trung học ở Thành phố Biên Hòa – Đồng Nai với loạt ảnh tựa “thiên thần" trong tà áo dài trắng. Không chỉ có gương mặt trong sáng, ngây thơ, cô nàng còn "gây choáng" với với hình thể "bốc lửa" và quyến rũ. Với nhan sắc ngày càng thăng hạng, sở hữu số đo ba vòng là 94-62-98, nữ sinh viện Đại học Mở TP.HCM được CĐM chú ý và dành sự quan tâm không ngừng.

Bảo Trân có gương mặt trong sáng tỷ lệ nghịch với hình thể nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Đường cong cơ thể vô cùng hoàn hảo của cô nàng khi diện áo dài - Ảnh: FBNV

Song song đó, Bảo Trân còn khiến dân tình trầm trồ bởi phong cách thời trang gợi cảm và quyến rũ. Cô nàng chuộng phong cách năng động nhưng gợi cảm và thường xuyên diện những bộ đồ ôm sát cơ thể nhằm khoe tối đa lợi thế về vóc dáng. Trên trang cá nhân,cô nàng luôn khiến dân tình nhiều phen "xịt máu mũi" khi đăng tải loạt ảnh khoe khéo thân hình của mình.