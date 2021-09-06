Ngất ngây với nữ game có thủ gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh, sở hữu khuôn ngực gần 1 mét

Bảo Trân được mệnh danh là "thiên thần áo dài trắng" với gương mặt khả ái. Song, cô nàng còn gây ấn tượng với số đo 3 vòng siêu thực.
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Phan Thị Bảo Trân từng là nàng nữ sinh nổi đình nổi đám của trường trung học ở Thành phố Biên Hòa – Đồng Nai với loạt ảnh tựa “thiên thần" trong tà áo dài trắng. Không chỉ có gương mặt trong sáng, ngây thơ, cô nàng còn "gây choáng" với với hình thể "bốc lửa" và quyến rũ. Với nhan sắc ngày càng thăng hạng, sở hữu số đo ba vòng là 94-62-98, nữ sinh viện Đại học Mở TP.HCM được CĐM chú ý và dành sự quan tâm không ngừng.
Song song đó, Bảo Trân còn khiến dân tình trầm trồ bởi phong cách thời trang gợi cảm và quyến rũ. Cô nàng chuộng phong cách năng động nhưng gợi cảm và thường xuyên diện những bộ đồ ôm sát cơ thể nhằm khoe tối đa lợi thế về vóc dáng. Trên trang cá nhân,cô nàng luôn khiến dân tình nhiều phen "xịt máu mũi" khi đăng tải loạt ảnh khoe khéo thân hình của mình.
Để có thân hình lý tưởng, cô nàng rất chú trọng tập luyện thể thao như gym, yoga kết hợp chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài ra, cô nàng hay đến phòng tập nhảy và tham gia các bộ môn thể thao khác như bơi lội,...
Bên cạnh thời gian dành cho việc học tập, người đẹp 9x còn là gương mặt được nhiều hãng thời trang, nhãn hàng săn đón làm mẫu ảnh.