Đang lái xe, tài xế có 'hành động lạ' với cô gái ngồi cạnh khiến người xem 'đỏ mặt' và phản ứng bất ngờ của nữ chính

Đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe khách trong khi đang làm việc đã có hành động nhạy cảm với bạn gái khiến khán giả đỏ mặt. Sự việc đang khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng "nóng rực" của một nam tài xế và người được cho là bạn gái của anh trong xe khách khiến nhiều người xôn xao.

Hàng động 'lạ' của nam tài xế - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, chàng trai này chỉ dùng một tay lái xe trong khi tay còn lại thì để sang bên ghế người phụ nữ mà liên tục có hành động nhạy cảm. Theo như trong clip, không chỉ có ngực mà các vùng nhạy cảm khác cũng bị anh này "động tay động chân" không thương tiếc. Đáng chú ý, cô gái trong clip thì lại không có phản ứng gì. Cảnh tượng "đỏ mặt" trên diễn ra liên tục cho đến hết clip.

Hiện, chưa biết thực hư câu chuyện thế nào, hai nhân vật trong clip có biết đã bị quay lại không hay đây chỉ là một sản phẩm của dàn dựng, Tuy nhiên, sau khi được đăng tải, cặp đôi đã nhận về nhiều chỉ trích từ dư luận. Nhiều người chỉ trích tài xế xem thường mạng sống của những người xung quanh vì không tập trung lái xe. bằng một tay. Số khác thì cho rằng những hành động nhạy cảm thế này thì nên được làm ở nơi kín đáo hơn.

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