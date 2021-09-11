Gái xinh diện nội y khoe dáng 'bén như dao', nhưng dân tình lại choáng váng vì điều này

Nhịp sống trẻ 11/09/2021 09:00

Sau tai nạn đau lòng khi chơi tàu lượn siêu tốc, Leah Washington khiến nhiều người ngưỡng mộ nghị lực phi thường của cô nàng.

Vào tháng 6/2015, Leah Washington (24 tuổi) là một trong số nạn nhân trong vụ tai nạn tàu siêu tốc khiến cho 21 người bị thương, thậm chí còn có 5 bị thương nặng. Sau vụ tai nạn thương tâm đó, cô nàng bị mất chân trai, phải đeo chân giả và trở thành người khiếm khuyết tới tận bây giờ.

Những tưởng khoảng thời gian ám ảnh tâm trí đó sẽ khiến cô thu mình lại với thế giới, nhưng bạn trai cô đã luôn ở bên cạnh và động viên rất nhiều. "Bạn trai của tôi chính là nguồn sức mạnh khiến tôi tự tin hơn về cơ thể của mình. Nhờ sự khuyến khích của anh ấy, tôi đã có dũng khí để đăng ký trở thành một người mẫu ảnh của công ty Pour Moi, một công ty về thời trang đồ nội y", Leah chia sẻ với Daily Star.

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Leah Washington là một trong số nạn nhân trong vụ tai nạn tàu siêu tốcẢnh: IGNV
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Tuy mất một chân, nhưng cô nàng luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người - Ảnh: Internet

Sau khi đăng tải những bức ảnh chụp đồ nội y trên mạng xã hội, dân tình không khỏi ngỡ ngàng và bất ngờ bởi hình ảnh một người mẫu diện nội y có đôi chân giả khá là đặc biệt. Song song đó, tất cả cũng đều dành nhiều lời khen ngợi, sự ủng hộ và cổ vũ cho cô nàng. Chính vì vậy, Leah như được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực sống hơn.

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Cô chính trở thành người mẫu nội y với vẻ ngoài vô cùng đặc biệt - Ảnh: Internet
tai nan tau sieu toc 3Gái xinh diện nội y khoe dáng 'bén như dao', nhưng dân tình lại choáng váng vì điều này - Ảnh 5
Bạn trai cô đã luôn ở bên cạnh và động viên rất nhiều - Ảnh: Internet

"Hàng ngày, khi thức dậy, tôi tự ý thức rằng mình phải đeo chân giả vào. Song, tôi biết ơn vì tôi vẫn còn sống, tôi có thể giúp đỡ người khác, tận hưởng cuộc sống và lan tỏa những điều tích cực tới những người xunh quang", cô nàng tâm sự.

Hiện tại, cô nàng vẫn tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Leah cho biết bây giờ cô ấy đã cảm thấy hồi phục như trước và có thể đi bộ lên đến ba dặm đường.

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