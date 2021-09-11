Gái xinh diện nội y khoe dáng 'bén như dao', nhưng dân tình lại choáng váng vì điều này

Vào tháng 6/2015, Leah Washington (24 tuổi) là một trong số nạn nhân trong vụ tai nạn tàu siêu tốc khiến cho 21 người bị thương, thậm chí còn có 5 bị thương nặng. Sau vụ tai nạn thương tâm đó, cô nàng bị mất chân trai, phải đeo chân giả và trở thành người khiếm khuyết tới tận bây giờ.

Những tưởng khoảng thời gian ám ảnh tâm trí đó sẽ khiến cô thu mình lại với thế giới, nhưng bạn trai cô đã luôn ở bên cạnh và động viên rất nhiều. "Bạn trai của tôi chính là nguồn sức mạnh khiến tôi tự tin hơn về cơ thể của mình. Nhờ sự khuyến khích của anh ấy, tôi đã có dũng khí để đăng ký trở thành một người mẫu ảnh của công ty Pour Moi, một công ty về thời trang đồ nội y", Leah chia sẻ với Daily Star.