Nữ sinh Nam Định 'gây sốt' với thân hình chuẩn 'tỷ lệ vàng', dẫn đầu bình chọn tại Hoa hậu Hoàn vũ

Không chỉ sở hữu một gương mặt xinh đẹp, Hà Vy còn khiến nhiều người mến mộ nhờ thân hình "bốc lửa", đặc biệt là vòng ba "đồ sộ" không tưởng.
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Nguyễn Hà Vy là một trong những thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Người đẹp không chỉ gây ấn tượng với gương mặt đẹp sắc sảo, mà còn "đốn tim" với vóc dáng khỏe khoắn và gợi cảm. Được biết, cô nàng sở hữu một vóc dáng chuẩn "tỷ lệ vàng" với số đo ba vòng lần lượt là 90- 63 -95cm.
Người đẹp 9x thường xuyên đăng tải những hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân của mình. Mỗi lần xuất hiện, các hình ảnh của cô đều nhận được sự tán thưởng và ngợi khen của dân mạng. Nước da trắng ngần đầy sức sống, một chiếc cổ cao mượt mà gợi cảm, đường cong cơ thể căng đầy nóng bỏng. Tất cả những vẻ đẹp đó khiến không ai có thể rời mắt ngắm nhìn.
Theo chia sẻ của mình, hotgirl Nam Định cho bản thân là người yêu thích vận động, cô nàng không bao giờ để bản thân ngồi yên một chỗ. Cô luôn ý thức được việc rèn luyện sẽ mang đến một hình thể chuẩn đẹp trong mắt đối phương. Đồng thời, người đẹp áp dụng chế độ ăn uống hợp lý và tham gia rất nhiều hoạt động thể thao, đặc biệt là chơi golf. Đây là môn thể thao được gọi với cái tên dành cho "hội nhà giàu".
Ngoài ra, gây ấn tượng với sắc vóc hoàn hảo, cô nàng đang là thí sinh dẫn đầu về lượng bình chọn tại cuộc thi sắc đẹp năm nay. Hiện tại, Hà Vy đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội với ấp ủ riêng về con đường sự nghiệp thay vì chọn đại học như bao cô gái cùng tuổi khác.