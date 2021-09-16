Nữ sinh Nam Định 'gây sốt' với thân hình chuẩn 'tỷ lệ vàng', dẫn đầu bình chọn tại Hoa hậu Hoàn vũ

Nguyễn Hà Vy là một trong những thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Người đẹp không chỉ gây ấn tượng với gương mặt đẹp sắc sảo, mà còn "đốn tim" với vóc dáng khỏe khoắn và gợi cảm. Được biết, cô nàng sở hữu một vóc dáng chuẩn "tỷ lệ vàng" với số đo ba vòng lần lượt là 90- 63 -95cm.

Người đẹp 9x thường xuyên đăng tải những hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân của mình. Mỗi lần xuất hiện, các hình ảnh của cô đều nhận được sự tán thưởng và ngợi khen của dân mạng. Nước da trắng ngần đầy sức sống, một chiếc cổ cao mượt mà gợi cảm, đường cong cơ thể căng đầy nóng bỏng. Tất cả những vẻ đẹp đó khiến không ai có thể rời mắt ngắm nhìn.