Hành động của cô gái đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Mới đây, một tài khoản TikTok có tên @sti1es bất ngờ nổi tiếng khi chia sẻ một đoạn clip gây sốc. Cụ thể, Stiles đăng tải đoạn clip cô diện một chiếc áo hai dây màu xanh "sang chảnh" và quần jeans trắng bên sân ga nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái trẻ không khiến người ta kinh ngạc bằng cảnh tượng bên dưới.

Cô gái thản nhiên ngồi lên lưng bạn trai trước ánh nhìn của nhiều người - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip cho thấy, một người đàn ông đang quỳ chống hai tay xuống nền sân ga, còn Stiles thản nhiên ngồi trên lưng anh. Kèm theo đoạn clip, cô để dòng chú thích: “Và họ bảo rằng không còn đàn ông lịch thiệp trên đời nữa, Phụ kiện cần có trong mùa hè này là một chiếc "ghế bạn trai".

Đoạn clip ngay khi chia sẻ đã thu hút hàng trăm lượt bình luận. Nhiều người tỏ ra không khỏi bức xúc trước hành động vô tư của cô gái. Một cư dân mạng nói: “Tôi hy vọng cô ấy làm vậy vì bệnh lý ở bàn chân. Nếu không, lẽ ra cô nên ngồi bệt xuống đất”.

Bên cạnh, một số người khác còn đặt ra nghi ngờ rằng người đàn ông kia không phải bạn trai của Stiles mà chỉ được cô thuê để đóng kịch. Một người bình luận: “Có lẽ anh chàng đó được trả tiền để làm vậy. Đây không phải là lịch thiệp, đây là sự phục tùng”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-dep-len-do-chanh-sa-nhung-lai-co-hanh-dong-gay-tranh-cai-giua-tau-dien-ngam-con-quay-clip-khoe-tiktok-ve-chiec-ghe-ban-trai-425576.html