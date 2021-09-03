Cô gái diện đồ 'sệch-xi' phản cảm ra nhận hàng khiến anh chàng shipper ái ngại, ngượng không biết giấu mặt đi đâu

Nhịp sống trẻ 03/09/2021 15:36

Cô gái ăn mặc mát mẻ vô cùng nhức mắt khiến anh shipper cũng phải ngại thay.

Cùng với sự phát triển của xã hội, ngành giao nhận hàng tận nhà ngày càng được phát triển rộng khắp. Mới đây, một hội nhóm shipper ở Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ chia sẻ về một câu chuyện “rủi ro” trong hành trình làm việc của mình.

Cụ thể, người này viết: "Nghề giao hàng rủi ro cao quá!”. Đáng chú ý, đăng kèm dòng trạng thái này là bức ảnh chụp cảnh "hiện trường". Mặc dù, chẳng phải là một vụ ẩu đả hay "bom hàng" nào nhưng cũng khiến nhiều phải phải giơ tay đồng tình rằng nghề shipper có độ rủi ro quá cao. 

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Cô gái ăn mặc 'mát mẻ' ra nhận hàng từ shipper

Cụ thể, trong bức ảnh chụp lại một nữ khách hàng đã đặt đồ ăn qua mạng. Nhưng khi shipper đến nơi, cô gái nhận hàng lại diện một bộ trang phục vô cùng "sệch-xi" khiến anh shipper cũng phải ngượng không biết giấu mặt đi đâu. MẶc dù, cô gái này có đeo khẩu trang ra nhận hàng nhưng chiếc khẩu trang vẫn chừa lại chiếc mũi cao thẳng của cô. 

Phản cảm hơn, cô gái mặc một chiếc quần sọt ngắn tới nỗi “không thể ngắn hơn”, khoe trọn đôi chân dài trắng nõn. Bên trên, cô gái chỉ mặc một chiếc áo ngực. Bức hình sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Phần lớn người dùng đều chỉ trích cô mặc như thế này ra đường thật phản cảm.

Thoải mái mặc đồ mát mẻ tại nhà, cô gái không biết đã bị hàng xóm quay lén lại còn tung clip cả cả cõi mạng cùng chiêm ngưỡng

Thoải mái mặc đồ mát mẻ tại nhà, cô gái không biết đã bị hàng xóm quay lén lại còn tung clip cả cả cõi mạng cùng chiêm ngưỡng

Một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái ăn mặc mát mẻ bị một gã ở chung cư đối diện quay lén lại được rồi đăng tải trên kênh TikTok của hắn. Nhiều người đã để lại bình luận phẫn nộ cho hành động này.

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