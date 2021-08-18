Mới đây, trên MXH gây xôn xao hình ảnh cô gái có tên là Su Naing đến từ Myanmar khiến cả cộng đồng phải dậy sóng khi đăng tải một loạt hình ảnh với chiếc eo siêu nhỏ, vòng eo của cô nàng chỉ 35cm. Có khá nhiều người đã không tin vào mắt mình khi trên thế giới lại có một người có vòng eo nhỏ đến như vậy. Nhiều người cho rằng cô gái đã dùng phần mềm photoshop hoặc một hiệu ứng nào đó để chỉnh sửa và cắt bớt phần xương sườn.

Su Naing cô gái đến từ Myanmar sở hữu vòng eo con kiến chỉ 35cm. Ảnh: Internet

Trước những lời đồn đoán đó, cô nàng đã lên tiếng đính chính và cô tự hào thừa nhận rằng đó hoàn toàn là thật, không hề có bất kì sự can thiệp nào của chỉnh sửa hay photoshop cả. Cô nàng còn khẳng định, vòng eo chính xác của mình là 34,8cm. Hầu hết, mọi người đều quan ngại về tình hình sức khỏe của cô nàng, nhưng cô cũng có lời giải đáp cho mọi người được biết, "Tình hình sức khỏe của tôi hoàn toàn ổn định. Tôi luôn giữ chế độ ăn uống lành mạnh. Tôi rất yêu cơ thể của mình và chưa bao giờ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn".