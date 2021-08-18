Su Naing cô nàng đến từ Myanmar thu hút sự quan tâm của nhiều cộng đồng mạng trong nước và quốc tế khi đăng tải loạt hình ảnh khoe vòng eo con kiến chỉ 35cm trên trang cá nhân. Ngay lập tức, dân tình đua nhau tìm danh tính của cô nàng.
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Mới đây, trên MXH gây xôn xao hình ảnh cô gái có tên là Su Naing đến từ Myanmar khiến cả cộng đồng phải dậy sóng khi đăng tải một loạt hình ảnh với chiếc eo siêu nhỏ, vòng eo của cô nàng chỉ 35cm. Có khá nhiều người đã không tin vào mắt mình khi trên thế giới lại có một người có vòng eo nhỏ đến như vậy. Nhiều người cho rằng cô gái đã dùng phần mềm photoshop hoặc một hiệu ứng nào đó để chỉnh sửa và cắt bớt phần xương sườn.
Trước những lời đồn đoán đó, cô nàng đã lên tiếng đính chính và cô tự hào thừa nhận rằng đó hoàn toàn là thật, không hề có bất kì sự can thiệp nào của chỉnh sửa hay photoshop cả. Cô nàng còn khẳng định, vòng eo chính xác của mình là 34,8cm. Hầu hết, mọi người đều quan ngại về tình hình sức khỏe của cô nàng, nhưng cô cũng có lời giải đáp cho mọi người được biết, "Tình hình sức khỏe của tôi hoàn toàn ổn định. Tôi luôn giữ chế độ ăn uống lành mạnh. Tôi rất yêu cơ thể của mình và chưa bao giờ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn".
Đến thời điểm hiện tại, cỡ vòng 2 của Su Naing vẫn chưa có sự kiểm chứng độc lạp. Mặc dù cô một mực phủ nhận một số tin đồn được nhắc trên. Nhưng, khán giả đã có sự tinh mắt và phát hiện những hình ảnh đó đều đã được chỉnh sửa.
Trước Su Naing, bà Ethel Granger sinh năm 1905 và mất năm 1982, một phụ nữ Anh nắm giữ Kỷ lục Guinness với vòng eo chỉ 33 cm. Trong suốt cuộc đời của mình, bà Ethel thường xuyên mặc áo corset để định hình body đồng hồ cát. Ngoài ra, một số phụ nữ nằm trong list những người đàn bà có vòng eo nhỏ nhất thế giới cũng từng lên tiếng xác nhận, họ từng phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí còn cắt bỏ xương sườn để có được vòng eo như mong muốn.
Mặc dù vòng eo nhỏ nhắn luôn là niềm ao ước của không ít người nhưng nhiều chuyên gia khuyến cáo các cô gái không nên luyện tập với cường độ quá cao hoặc hi sinh sức khỏe của bản thân, bằng cách sử dụng đai nịt bụng 24/24 để có được số đo vòng 2 như mong muốn. Việc cố gắng để cho vòng eo trở nên nhỏ hơn một cách bất bình thường sẽ khiến cho sức khỏe của mình trở nên yếu đi. Để luyện tập, thì chúng ta vẫn nên cân bằng được sức khỏe và chế độ tập luyện sao cho phù hợp nhất.