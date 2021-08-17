Hot girl vô danh gây bão mạng Trung Quốc vì thời trang táo bạo, khiến người đối diện sửng sốt

Nhịp sống trẻ 17/08/2021 06:54

Một hot girl vô danh cũng đã gây xôn xao xứ Trung khi diện một chiếc đầm hở bạo, khiến người nhìn phải 'đỏ mặt'

Trên trang Baidu của Trung Quốc cho biết, đẹp mà tinh tế chính là xu hướng mà giới trẻ nữ ở Trung Quốc hướng đến, họ yêu thích các mẫu thiết kế cut - out gợi cảm khoe một điểm "chí mạng" trên cơ thể để trở nên thật nổi bật trước đối phương thay vì chọn những bộ cánh sexy, hở bạo như trước kia. Đây cũng được xem là lý do vì sao phong cách sideboob, underboon đang trở nên rất thịnh hành và trào lưu này đang được nhiều giới trẻ yêu thích. Chính vì vậy, những chiếc đầm tôn lên vòng 1 nửa vời hiện đang là mốt được nhiều người lăng xê trong thời gian gần đây. Tuy vậy, không phải ai diện trang phục này cũng được khen đẹp và sang. Nếu bạn chọn không khéo vô tình trở thành một điểm trừ trong mắt người đối diện và thiếu đi sự tinh tế.

Mới đây, một hot girl vô danh Việt gây chú ý trên các trang báo của Trung Quốc khi mặc trang phục khoét hở giữa vườn hoa. Thiết kế của chiếc đầm được thiết kế táo bạo, phía sau còn có nhiệm vụ khác là tôn lên một thềm lưng trắng nõn nà. 

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Hot girl vô danh này đã gây bão báo Trung Quốc vì diện trang phục bở bạo quá đà. Ảnh: Internet

Thế nhưng cô gái này cũng gây nên ít nhiều tranh cãi về việc có nên mặc thêm áo ngực với kiểu váy này không? Đã có một người vào bình luận rằng: "Nếu là mình thì mình sẽ sử dụng bra không gọng hoặc miếng dán ngực size nhỏ. Nhưng thật sự nếu các bạn tự tin không mặc áo ngực thì tốt nhất đừng để tâm đến chuyện mọi người soi mói".

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Kiểu trang phục này được xem là đang thịnh hành trong giới trẻ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số người khác lại nói rằng: "Các bạn nữ có quyền chọn thứ mình mặc nhưng cũng nên phù hợp, gặp những người không thân thiết thì nên mặc thêm nội y".

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Chiếc váy với khoảng hở ở hên bên mạn sườn quá lớn khiến cho cô gái này sẽ gặp sự cố nếu không mặc nội y. Ảnh: Internet

Ranh giới của mọi vấn đề đều nằm giữa kém sang và tinh tế, việc mặc nội y hay không mặc nội y cũng như vậy. Nếu bạn biết cách lựa chọn mặc sao cho phù hợp thì nó sẽ trở nên đẹp trong mắt người đối diện. Chúng ta đôi khi không nên lấy quyền cá nhân mà đánh giá một người nào đó qua vẻ bề ngoài. Đồng ý rằng, việc ăn mặc quá hở bạo sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều người và chỉ cần bạn biết cách điều chỉnh sao cho vừa phải thì nó sẽ trở nên đẹp.

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Những thiết kế được hở mạn sườn quá đà được cho là không phù hợp với những cô nàng có vòng 1 đầy đặn. Ảnh: Internet
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Hiện tại, các loại áo ngực cũng trở nên đa dạng và phổ biến và phù hợp với nhiều loại trang phục. Đây cũng chính là vị cứu cánh cho các cô gái mặc những kiểu trang phục khoét bạo và vẫn trở nên duyên dáng trước mắt mọi người.

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Từ khóa:   hot girl Việt những bộ cánh hở bạo trang phục kém duyên

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