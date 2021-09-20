Đăng thông báo livestream kiểu này, chắc nữ streamer sẽ được nhiều người theo dõi lắm đây!

Ngày nay, khi mạng xã hội trở nên phổ biến hơn, hàng loạt streamer mọc lên như nấm và được đánh giá là một công việc hái ra tiền. Đặc biệt, đối với các cô gái có gương mặt xinh cùng vóc dáng "ngực tấn công, mông phòng thủ" lại thu hút sự quan tâm, theo dõi hơn cả. Trong số các nữ streamer xinh đẹp quả là thiếu sót khi không nhắc đến Park Min Jung - một gương mặt vô cùng quen thuộc vào mỗi tối. Cô nàng là một trong những nữ streamer hàng đầu của làng game Hàn Quốc hiện nay, thu hút một lượng người theo dõi hùng hậu nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, đặc biệt là vòng 1 căng tròn, quyến rũ.

Nữ streamer Park Min Jung luôn gây sốt với gương mặt thiên thần và vóc dáng 'nảy lửa' - Ảnh: Internet Để thu hút người hâm mộ để mắt tới mình, cô nàng cũng có hàng loạt chiêu trò vô cùng sáng tạo. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Park Min Jung đã đăng tải một bức ảnh selfie cùng với lời thông báo sắp diễn ra buổi livestream. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong tấm hình được chia sẻ, đập ngay vào mắt là chiếc áo ngắn được mở cúc hững hờ lộ ra vòng một lấp lửng vô cùng quyến rũ. Chẳng biết có phải do mọi người bị chú ý quá nhiều vào trang phục của cô nàng hay không mà sau đó, buổi livestream đã thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và ủng hộ nồng nhiệt.

Cách thông báo vô cùng khác lạ của Park Min Jung - Ảnh: Internet Nếu xem qua trang cá nhân của Park Min Jung, có thể thấy đây không phải lần đầu tiên cô gái khiến các fan "mất máu" như vậy. Trước đó, cô cũng đã từng vô số lần làm nhiều động tác gợi cảm trên sóng livestream để thu hút tương tác. Những bức ảnh đăng tải, nữ streamer đều để vòng 1 'đi chơi' - Ảnh: Internet Nắm được thị hiếu của người hâm mộ, nữ streamer cũng rất hay "chiều lòng" bằng cách đăng tải những tấm ảnh thiếu vải khoe vòng một và vòng ba quyến rũ. Vừa xinh đẹp, tài năng lại vô cùng sáng tạo, bảo sao Park Min Jung luôn được rất đông các fan ủng hộ nhiệt tình đúng không nào?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xit-mau-mui-truoc-loat-thong-bao-livestream-khoe-vong-mot-lap-lung-nu-streamer-nay-khien-fan-lot-dep-hong-ran-ran-425510.html