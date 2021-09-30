Diện nội y 'sống ảo' trong siêu thị, hotgirl Malaysia nhất quyết không chịu 'gỡ' ảnh xuống

Được ca ngợi nhờ thân hình nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp, Huỳnh Ích Yên cũng "vấp" phải những chỉ trích của cư dân mạng khi diện đồ chẳng khác gì nội y đi siêu thị.

Huỳnh Ích Yên (Victoria) là một trong những hot girl nổi tiếng nhất Malaysia. Cô nàng sở hữu tới hơn 400.000 người hâm mộ trên Instagram và nhận được rất nhiều sự yêu mến cộng đồng mạng. Không chỉ ngưỡng mộ bởi sắc vóc hoàn hảo, cô nàng còn được "để mắt" đến nhờ phong cách thời trang gợi cảm và nong bỏng của mình. Mới đây, người đẹp đã đăng tải một số hình ảnh đi mua sắm tại siêu thị. Cô nàng diện một chiếc quần jeans màu xanh xám, cạp cao, chiếc áo crop-top hệt như áo ngực màu đen, khoác ngoài áo sơ mi trắng, đeo khẩu trang, tạo dáng vô cùng gợi cảm. Tuy nhiên, trái với phản ứng tích cực như các lần trước của người hâm mộ, những hình ảnh này lại gây nhiều tranh cãi.

Cô nàng diện chiếc áo crop-top hệt như áo ngực màu đen trong siêu thị - Ảnh: IGNV Những bức ảnh này ngay lập tức thu hút được hơn gần 23.000 lượt yêu thích và chia sẻ. Phần đông người hâm mộ của Huỳnh Ích Yên ca ngợi thân hình nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng nhưng cũng không ít cư dân mạng chỉ trích cô dữ dội khi diện đồ chẳng khác gì nội y đi siêu thị. Nhiều người cho rằng cô nàng bất chấp phản cảm để khoe thân, lôi kéo sự chú ý một cách lố bịch - Ảnh: IGNV Có người thậm chí còn cho rằng, rõ ràng Huỳnh Ích Yên có khoác áo một chiếc áo sơ mi trắng nhưng cô nàng không hề mặc tử tế, còn cố tình cởi áo, để tụt xuống vai, khoe toàn bộ vòng một của mình.

Sau khi gặp phải phản ứng dữ dội, hot girl người Malaysia cho biết, cô sẽ không gỡ những hình ảnh đã đăng tải. Cô nàng còn vui đùa cho biết, chụp ảnh "sống ảo" chính là niềm vui trong cuộc sống của cô. Cô nàng vẫn giữ phong cách gợi cách gợi cảm, nhưng không khoe da thịt một cách lộ liễu trên mạng xã hội - Ảnh: IGNV Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ dành tặng cho cô nàng hot girl những lời khen ngợi về thân hình hoàn hảo của mình. Song, bên cạnh đó, cũng có không ít những ý kiến trái chiều cho rằng sau bao nhiêu những lùm xùm, cô nàng vẫn "chứng nào tật nấy" và chưa rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-noi-y-song-ao-trong-sieu-thi-hotgirl-malaysia-nhat-quyet-khong-chiu-go-anh-xuong-427626.html