Hotmom Hà Thành 'mài' dáng bằng cách uốn mình điêu luyện trên nền nhạc xập xình

Mặc dù đã là mẹ hai con nhưng Huyền Baby sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng và thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe dáng ngày càng “bốc lửa” và quyến rũ. Cô nàng luôn khiến cư dân mạng phải xao xuyến không nguôi.
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Huyền Baby là một trong những hotgirl đời đầu cùng thời với Midu, Sam,... Song, cô nàng quyết định "lên xe hoa" sớm và có cuộc sống viên mãn nhất khi lấy chồng doanh nhân. Dù không còn hoạt động trong giới giải trí, người đẹp vẫn giữ được sức hút đối với nhiều người.
Không chỉ nhan sắc ngày càng thăng hạng và thân hình "bốc lửa", cô còn gây ấn tượng với cuộc sống sau hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô nàng thường xuyên chia sẻ những điểm du lịch sang chảnh và loạt đồ hiệu đắt đỏ. Đồng thời, phong cách thời trang của mẹ hai con không hề "lạc hậu" hay xuề xòa mà vô cùng cá tính, nổi bật mỗi khi xuất hiện.
Sau khi sinh con, cô nàng luôn tự tin với vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" của mình. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng hào phóng phô diễn đường cong cơ thể đầy "mướt mắt", đầy đặn hay những bức ảnh bikini khoe thân hình nuột nà. Hình ảnh của "hotmom" đăng trên trang cá nhân nhận vô vàn lời khen từ bạn bè và người hâm mộ.
Ngoài ra, để sở hữu cho mình một vóc dáng hoàn hảo, người đẹp thường xuyên tập luyện thể dục, rèn luyện thể thao với các bộ môn như tập gym, bơi lội, chơi golf,... Thậm chí, cô nàng còn tập luyện vũ đạo với những động tác mượt mà, mạnh mẽ và điêu luyện. Đồng thời, cô nàng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, giữ dáng an toàn và hiệu quả.
Với phong cách gợi cả mà Huyền Baby luôn theo đuổi, đây như là một phương thức để lưu giữ thời thanh xuân đẹp nhất của cô nàng. Hiện tại, người đẹp mong muốn tập trung cho công việc kinh doanh, dành nhiều thời gian hơn để vun đắp và "giữ lửa" cho gia đình nhỏ của mình.