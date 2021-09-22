Hotmom Hà Thành 'mài' dáng bằng cách uốn mình điêu luyện trên nền nhạc xập xình

Nhịp sống trẻ 22/09/2021 05:00

Mặc dù đã là mẹ hai con nhưng Huyền Baby sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng và thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe dáng ngày càng “bốc lửa” và quyến rũ. Cô nàng luôn khiến cư dân mạng phải xao xuyến không nguôi.

Huyền Baby là một trong những hotgirl đời đầu cùng thời với Midu, Sam,... Song, cô nàng quyết định "lên xe hoa" sớm và có cuộc sống viên mãn nhất khi lấy chồng doanh nhân. Dù không còn hoạt động trong giới giải trí, người đẹp vẫn giữ được sức hút đối với nhiều người.

Không chỉ nhan sắc ngày càng thăng hạng và thân hình "bốc lửa", cô còn gây ấn tượng với cuộc sống sau hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô nàng thường xuyên chia sẻ những điểm du lịch sang chảnh và loạt đồ hiệu đắt đỏ. Đồng thời, phong cách thời trang của mẹ hai con không hề "lạc hậu" hay xuề xòa mà vô cùng cá tính, nổi bật mỗi khi xuất hiện. 

huyen baby
Huyền Baby là một trong những hotgirl đời đầu vô cùng xinh đẹp và nổi tiếng - Ảnh: FBNV
huyen baby 1
Cô nàng có cuộc sống viên mãn nhất khi lấy chồng doanh nhân - Ảnh: FBNV
huyen baby 2
Khoản tạo dáng táo bạo của cô nàng khiến ai nấy đều 'đốn tím' - Ảnh: FBNV

Sau khi sinh con, cô nàng luôn tự tin với vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" của mình. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng hào phóng phô diễn đường cong cơ thể đầy "mướt mắt", đầy đặn hay những bức ảnh bikini khoe thân hình nuột nà. Hình ảnh của "hotmom" đăng trên trang cá nhân nhận vô vàn lời khen từ bạn bè và người hâm mộ.

huyen baby 3
Người đẹp thường chuộng những kiểu đồ bikini khoe tối đa thân hình 'nóng bỏng' - Ảnh: FBNV
huyen baby 4
Lợi thế vòng một 'khủng' khiến hotgirl luôn tự tin khoe bầu ngực căng tràn - Ảnh: FBNV
huyen baby 5
Vẻ đẹp gợi cảm của mẹ hai con khiến cánh mày râu phải 'đổ đứ đừ' - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, để sở hữu cho mình một vóc dáng hoàn hảo, người đẹp thường xuyên tập luyện thể dục, rèn luyện thể thao với các bộ môn như tập gym, bơi lội, chơi golf,... Thậm chí, cô nàng còn tập luyện vũ đạo với những động tác mượt mà, mạnh mẽ và điêu luyện. Đồng thời, cô nàng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, giữ dáng an toàn và hiệu quả.

huyen baby 6
Bơi lội đều đặn giúp vóc dáng cô nàng trông khỏe khoắn hơn - Ảnh: FBNV
huyen baby 7
Người đẹp luôn khoe vũ đạo gợi cảm - Ảnh: FBNV

Với phong cách gợi cả mà Huyền Baby luôn theo đuổi, đây như là một phương thức để lưu giữ thời thanh xuân đẹp nhất của cô nàng. Hiện tại, người đẹp mong muốn tập trung cho công việc kinh doanh, dành nhiều thời gian hơn để vun đắp và "giữ lửa" cho gia đình nhỏ của mình.

Hotgirl Quảng Ninh 'gây bão' với ảnh 'nóng bỏng' giữa suối, chăm diện hở nhưng ít ai chê hư

Hotgirl Quảng Ninh 'gây bão' với ảnh 'nóng bỏng' giữa suối, chăm diện hở nhưng ít ai chê hư

Bên cạnh vóc dáng quyến rũ và diện mạo xinh đẹp, Ngọc Bích còn gây ấn tượng với hình xăm độc đáo "ngự trị" ở vị trí hiểm hóc.

Xem thêm
Từ khóa:   thân hình gợi cảm Hotgirl Việt Huyền Baby

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực