Hotmom Hà Thành 'mài' dáng bằng cách uốn mình điêu luyện trên nền nhạc xập xình

Huyền Baby là một trong những hotgirl đời đầu cùng thời với Midu, Sam,... Song, cô nàng quyết định "lên xe hoa" sớm và có cuộc sống viên mãn nhất khi lấy chồng doanh nhân. Dù không còn hoạt động trong giới giải trí, người đẹp vẫn giữ được sức hút đối với nhiều người.

Không chỉ nhan sắc ngày càng thăng hạng và thân hình "bốc lửa", cô còn gây ấn tượng với cuộc sống sau hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô nàng thường xuyên chia sẻ những điểm du lịch sang chảnh và loạt đồ hiệu đắt đỏ. Đồng thời, phong cách thời trang của mẹ hai con không hề "lạc hậu" hay xuề xòa mà vô cùng cá tính, nổi bật mỗi khi xuất hiện.