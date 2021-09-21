Những cặp chị em đẹp tựa 'Thúy Kiều - Thúy Vân' ngoài đời thực: Cô chị 'bốc lửa', cô em sắc sảo không kém cạnh

Trên mạng xã hội, nhiều cặp chị em nhận được sự chú ý và quan tâm nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất sang chảnh và gu thời trang "xịn xò". Đồng thời, các cặp chị em còn khiến công chúng ngưỡng mộ không chỉ bởi nhan sắc mà còn ở tài năng nổi trội.

Ngoài gương mặt xinh xắn, làn da trắng mịn không tì vết, Kiều Ly còn cuốn hút bởi phong cách ăn mặc gợi cảm. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng không ngần ngại khoe vòng ba căng tràn và "bốc lửa" của mình. Tuy nhiên, với Thúy Nga, cô luôn diện những "bộ cánh" nữ tính, dịu dàng khác hẳn so với chị gái. Bên cạnh đó, Thúy Nga từng gây chú ý khi tham gia Press Beauty – Tài sắc nữ sinh báo chí vào năm 2016.

Hotgirl Phạm Kiều Ly hay còn gọi là Kiều Ly Phạm, sinh năm 1992. Cô được biết đến là người đẹp sở hữu thân hình gợi cảm với 3 vòng quyến rũ. Đồng thời, cô em gái Phạm Thúy Nga (1994) cũng được mọi người "để mắt" đến không thua kém gì chị của mình.

Kiều Ly Phạm được nhiều người biết đến bởi gương mặt xinh đẹp và vòng ba nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ, cặp chị em hotgirl Việt này còn khiến nhiều người ghen tị bởi tài năng cùng cuộc sống sang chảnh. Cả hai thường có những chuyến nghỉ dưỡng và đi du lịch ở nhiều quốc gia.

Hai chị em luôn toát ra vẻ nữ tính và sang chảnh ‘từ trong trứng’ - Ảnh: FBNV - Ảnh: FBNV

Lê Phương Anh - Lê Phương Uyên

Lê Phương Anh (23 tuổi) và Lê Phương Uyên (14 tuổi) đang là cặp chị em Hà Thành nổi bật với thân hình 3 vòng cân đối, làn da trắng nõn nà khiến dân mạng đặt cho danh hiệu “Thúy Kiều - Thúy Vân” ngoài đời thực. Vẻ đẹp của cả hai còn "vươn ra tầm quốc tế" khi truyền thông Trung Quốc hết lời khen ngợi vẻ đẹp của cặp đôi vào năm 2020.

Dù cách nhau 9 tuổi, nhưng cả hai chị em đều bị nhầm lẫn là song sinh bởi vẻ ngoài đều khả ái, vóc dáng cũng "xêm xêm" nhau. Đồng thời, khoảng cách tuổi khá xã nhưng cả hai lại rất hợp nhau, thường xuyên tâm sự, chia sẻ về chuyện học hành, tình cảm, làm đẹp,…

Dù cách nhau 9 tuổi, nhưng hai chị em thường bị nhầm là song sinh - Ảnh: FBNV

Trái với vẻ dịu dàng tuổi mới lớn của cô em, cô chị Phương Anh lại sở hữu nét đẹp quyến rũ tuổi trưởng thành - Ảnh: FBNV

Cô chị luôn nhường nhịn và chăm sóc cô em gái nhỏ của mình - Ảnh: FBNV

Trần Thị Trinh - Trần Thị Kiều

Dù cách nhau 5 tuổi, nhưng hai chị em vẫn thường bị nhầm là cặp song sinh vì trẻ trung, xinh đẹp và có quá nhiều nét giống nhau.

Trần Thị Trinh (1996) thường được gọi với cái tên thân mật là Bii Trinh. Cô bắt đầu đam mê và xăm hình lên người từ những năm học ngôi trên ghế nhà trường với biệt danh "hot girl xăm trổ". Tuy có rất nhiều điểm giống với chị gái từ ngoại hình đến tính cách, nhưng Kiều không "tậu" cho mình những hình trên cơ thể giống như chị gái.

Bii Trinh nổi tiếng với biệt danh 'hot girl xăm trổ' - Ảnh: FBNV

Cặp đôi thường bị nhầm là cặp song sinh vì có quá nhiều nét giống nhau - Ảnh: FBNV

Hai chị em hiện làm nghề xăm, xinh đẹp và nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Vì có chung niềm đam mê nên hai chị em rất hợp nhau từ cách nói chuyện cho tới tính cách. Hiện tại, cả hai đều là thợ xăm nổi tiếng tại Sài Thành. Cả hai thường trao đổi với nhau những kinh nghiệm trong nghề để cùng nhau phát triển.