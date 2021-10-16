Chỉ vì 1 một câu nói của fan, nữ streamer cởi tung cúc áo, chứng minh tại chỗ 'đôi gò bồng' siêu khủng của mình là 'hàng thật'

Nữ streamer ngực khủng Wang Na sở hữu vòng 1 cúp F siêu khủng. Trong một lần livestream, cô không ngần ngại cởi áo, dùng tay chọc vào ngực "check hàng" khi có fan tuyên bố sẽ cho 3 tỷ nếu chứng minh được đây là tự nhiên.
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Những cô nàng xinh đẹp với thân hình bốc lửa xuất hiện trên các buổi livestream đã trở nên rất phổ biến ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sự phát triển của các app chỉnh sửa hay trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc vạn người mê cũng là lựa chọn của khá nhiều chị em. Cũng chính điều này đã khiến không ít khán giả nghi ngờ liệu nhan sắc trước mắt của thần tượng có thật là "thật" gay không?.
Mới đây, đối diện với nghi vấn này, nữ streamer xinh như búp bê Wang Na đã có cách đáp trả đầy táo bạo. Theo đó, trong một lần lên sóng, Wang Na đã đọc được dòng donate gây sốc của người hâm mộ khi tuyên bố sẽ cho cô 1 khoản tiền nếu streamer xinh đẹp chứng minh được vòng 1 của mình là tự nhiên bằng cách tự chọc vào nó.
"Tôi sẽ cho bạn một triệu, với điều kiện hãy chứng minh vòng một của mình là tự nhiên bằng cách tự chọc vào bộ ngực" - tuyên bố của fan dành cho Wang Na.
Đây có lẽ là nghi vấn phổ biến nhất trong cộng đồng fan hâm mộ của Wang Na bởi lẽ cô sở hữu vòng 1 cấp F siêu khủng mà ít ai có được. Tuy nhiều lần lên tiếng khẳng định "đôi gò bồng" to lớn của mình là tự nhiên nhưng những lời xì xầm vẫn luôn tồn tại. Và lần này, khi vừa được chứng minh vừa được tiền donate nên Wang Na cũng chẳng ngại gì mà không làm.
Theo đó, cô ngay lập tức cởi hẳn mấy chiếc cúc áo rồi dùng tay chọc vào ngực mình một cách nhiệt tình. Khỏi phải nói, hành động của nữ streamer ngực khủng ngay lập tức được khiến fan dậy sóng. kênh của Wang Na cũng chứng kiến lượng view kỷ lục ngay thời điểm hành động chọc ngực diễn ra.