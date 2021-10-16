Chỉ vì 1 một câu nói của fan, nữ streamer cởi tung cúc áo, chứng minh tại chỗ 'đôi gò bồng' siêu khủng của mình là 'hàng thật'

Những cô nàng xinh đẹp với thân hình bốc lửa xuất hiện trên các buổi livestream đã trở nên rất phổ biến ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sự phát triển của các app chỉnh sửa hay trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc vạn người mê cũng là lựa chọn của khá nhiều chị em. Cũng chính điều này đã khiến không ít khán giả nghi ngờ liệu nhan sắc trước mắt của thần tượng có thật là "thật" gay không?.

Nữ streamer Wang Na - Ảnh: Internet

Mới đây, đối diện với nghi vấn này, nữ streamer xinh như búp bê Wang Na đã có cách đáp trả đầy táo bạo. Theo đó, trong một lần lên sóng, Wang Na đã đọc được dòng donate gây sốc của người hâm mộ khi tuyên bố sẽ cho cô 1 khoản tiền nếu streamer xinh đẹp chứng minh được vòng 1 của mình là tự nhiên bằng cách tự chọc vào nó.