Cô nàng hotgirl đẹp tựa minh tinh bị truy lùng thông tin vì chụp ảnh cưới đỉnh của chóp

Vào những ngày xuân, những cặp đôi yêu nhau tưng bừng thực hiện những bộ ảnh cưới để chuẩn bị ngày về chung một nhà. Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền bộ ảnh cưới đậm chất xưa cũ, từ bối cảnh đến trang phục, màu ảnh đều khiến chúng ta nhớ đến thời của phụ huynh ngày đó.

Chủ nhân của bộ ảnh cưới nói trên là hotgirl Bách Liên, năm nay 24 tuổi, quê ở Quảng Bình. Trong bộ ảnh người đẹp khoe thần thái tựa minh tinh Hong Kong. Cô nàng sở hữu nhan sắc cùng phong cách hơi hướng vintage. Mọi người vì quá yêu thích nên ưu ái gọi cô là "hot girl Hong Kong".