Cô nàng hotgirl đẹp tựa minh tinh bị truy lùng thông tin vì chụp ảnh cưới đỉnh của chóp

Lấy cảm hứng từ thập niên 80, hotgirl Bách Liên đã mang đến những bức ảnh cưới tuyệt đẹp khiến dân tình phải trầm trồ.
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Vào những ngày xuân, những cặp đôi yêu nhau tưng bừng thực hiện những bộ ảnh cưới để chuẩn bị ngày về chung một nhà. Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền bộ ảnh cưới đậm chất xưa cũ, từ bối cảnh đến trang phục, màu ảnh đều khiến chúng ta nhớ đến thời của phụ huynh ngày đó.
Chủ nhân của bộ ảnh cưới nói trên là hotgirl Bách Liên, năm nay 24 tuổi, quê ở Quảng Bình. Trong bộ ảnh người đẹp khoe thần thái tựa minh tinh Hong Kong. Cô nàng sở hữu nhan sắc cùng phong cách hơi hướng vintage. Mọi người vì quá yêu thích nên ưu ái gọi cô là "hot girl Hong Kong".
Bách Liên cho biết, cô hay bị hiểu lầm là con lai, mặc dù thuần Việt 100%. Điều đặc biệt, những trang phục 9X Nha Trang diện trong bộ ảnh đều là đồ secondhand (đồ cũ) khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú. Nhiều bạn trẻ đã học theo cách chụp ảnh và phối đồ của cô nàng để mong có bộ ảnh làm kỉ niệm chứ không chỉ thực hiện ảnh cưới.
Ảnh: Tổng hợp