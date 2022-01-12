Cô nàng hotgirl đẹp tựa minh tinh bị truy lùng thông tin vì chụp ảnh cưới đỉnh của chóp

Nhịp sống trẻ 12/01/2022 18:58

Lấy cảm hứng từ thập niên 80, hotgirl Bách Liên đã mang đến những bức ảnh cưới tuyệt đẹp khiến dân tình phải trầm trồ.

Vào những ngày xuân, những cặp đôi yêu nhau tưng bừng thực hiện những bộ ảnh cưới để chuẩn bị ngày về chung một nhà. Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền bộ ảnh cưới đậm chất xưa cũ, từ bối cảnh đến trang phục, màu ảnh đều khiến chúng ta nhớ đến thời của phụ huynh ngày đó.

Chủ nhân của bộ ảnh cưới nói trên là hotgirl Bách Liên, năm nay 24 tuổi, quê ở Quảng Bình. Trong bộ ảnh người đẹp khoe thần thái tựa minh tinh Hong Kong. Cô nàng sở hữu nhan sắc cùng phong cách hơi hướng vintage. Mọi người vì quá yêu thích nên ưu ái gọi cô là "hot girl Hong Kong".

Cô nàng hotgirl đẹp tựa minh tinh bị truy lùng thông tin vì chụp ảnh cưới đỉnh của chóp - Ảnh 1

Cô nàng hotgirl đẹp tựa minh tinh bị truy lùng thông tin vì chụp ảnh cưới đỉnh của chóp - Ảnh 2

Bách Liên gây mê giới trẻ với hình ảnh diện đồ cưới thập niên 80 

Bách Liên cho biết, cô hay bị hiểu lầm là con lai, mặc dù thuần Việt 100%. Điều đặc biệt, những trang phục 9X Nha Trang diện trong bộ ảnh đều là đồ secondhand (đồ cũ) khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú. Nhiều bạn trẻ đã học theo cách chụp ảnh và phối đồ của cô nàng để mong có bộ ảnh làm kỉ niệm chứ không chỉ thực hiện ảnh cưới.

Cô nàng hotgirl đẹp tựa minh tinh bị truy lùng thông tin vì chụp ảnh cưới đỉnh của chóp - Ảnh 3
Cô nàng hotgirl đẹp tựa minh tinh bị truy lùng thông tin vì chụp ảnh cưới đỉnh của chóp - Ảnh 4
Cô nàng hotgirl đẹp tựa minh tinh bị truy lùng thông tin vì chụp ảnh cưới đỉnh của chóp - Ảnh 5
Cô nàng hotgirl đẹp tựa minh tinh bị truy lùng thông tin vì chụp ảnh cưới đỉnh của chóp - Ảnh 6 

Cô nàng hotgirl đẹp tựa minh tinh bị truy lùng thông tin vì chụp ảnh cưới đỉnh của chóp - Ảnh 7

Không ít người nhận xét Bách Liên có nét đẹp của những mỹ nhân, nàng thơ màn ảnh Hong Kong trước đây.

Ảnh: Tổng hợp

 

Nữ streamer gốc Việt 'làm điên đảo' game thủ quốc tế, không kém cạnh Hana Bunny

Nữ streamer gốc Việt 'làm điên đảo' game thủ quốc tế, không kém cạnh Hana Bunny

Nữ streamer Vyvan Le, sinh năm 1995 đang gây sốt cộng đồng game thủ, với ngoại hình quyến rũ đốn tim người xem, nhan sắc không hề kém cạnh khi được so sánh với Hana Bunny.

Xem thêm
Từ khóa:   Bách Liên hotgirl Hong Kong Chụp ảnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 45 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 15 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy