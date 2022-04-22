‘Em gái quốc dân’ IU lột xác cùng tạo hình ‘cool ngầu’ trong kiểu tóc mới

Sao quốc tế 22/04/2022 05:38

IU đang khiến fan hâm mộ xuyến xao khi khoe kiểu tóc mới đầy chất hip hop của cô nàng.

Ngày 21/3, IU đã đăng tải lên Instagram cá nhân hai bức ảnh để thông báo với fan về việc cô đã cắt tóc với dòng chú thích ‘Thoải mái’ và biểu tượng cái kéo.

 ‘Em gái quốc dân’ IU lột xác cùng tạo hình ‘cool ngầu’ trong kiểu tóc mới - Ảnh 1

 ‘Em gái quốc dân’ IU lột xác cùng tạo hình ‘cool ngầu’ trong kiểu tóc mới - Ảnh 2

Trong bức ảnh được công bố, IU thu hút sự chú ý khi khoe kiểu tóc ngắn hơn so với khi nhập cảnh Hungary vào tháng trước để hoàn thành cảnh quay cho bộ phim ‘Dream’. Đặc biệt, kiểu tóc layer cùng chiếc mái hơi rối của cô nàng thể hiện đúng phong cách ‘bụi’ khiến fan lại phải thổn thức bởi vẻ đẹp mới lạ này.


‘Em gái quốc dân’ IU lột xác cùng tạo hình ‘cool ngầu’ trong kiểu tóc mới - Ảnh 3

Mặt khác, bộ phim điện ảnh ‘Broker’ do IU thủ vai chính gần đây đã chính thức được mời đến hạng mục Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 75. Bộ phim BROKER kể về câu chuyện của những người có cuộc sống gắn bó với nhau xung quanh một “Chiếc hộp trẻ em” bí ẩn, đó là một chiếc hộp được thiết kế để cho phép những người không có khả năng nuôi con, có thể gửi con của họ một cách ẩn danh. Dự kiến, bộ phim BROKER sẽ ​​bắt đầu khởi quay trong năm 2021 và hiện tại, kịch bản của bộ phim đang trong quá trình được chỉnh sửa, hoàn thiện.

‘Em gái quốc dân’ IU "hồi hộp" khi lần đầu được xuất hiện trên thảm đỏ Cannes danh giá của làng điện ảnh thế giới

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Ca sĩ kiêm diễn viên tài năng IU (Lee Ji Eun) đã chia sẻ những suy nghĩ của mình khi được tham gia liên hoan phim Cannes đầu tiên trong đời nhờ bộ phim Broker.  

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Từ khóa:   sao châu á ca sĩ IU Em gái quốc dân

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