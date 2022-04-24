BTS tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một ‘nhóm nhạc nam quyền lực nhất thế giới’ khi có MV thứ 6 cán mốc 1,1 tỷ lượt xem

BTS tiếp tục lập thành tích mới trên Youtube!

Số lượt xem trên YouTube cho video âm nhạc 'Fake Love' của full album thứ 3 'LOVE YOURSELF 轉' Tear '' của BTS, phát hành vào ngày 18 tháng 5 năm 2018, đã vượt 1,1 tỷ vào lúc 3:44 sáng ngày 23.

Với thành tích này, "Fake Love" hiện đã trở thành MV thứ 6 của BTS đạt 1,1 tỷ lượt xem trên YouTube, sau "Boy With Luv", "DNA", "Dynamite", "Mic Drop" và "Idol".

Ca khúc nằm trong album "Love Yourself: Tear", mang giai điệu mạnh mẽ của chất nhạc điện tử EDM với hơi hướng Tropical House. MV ghi điểm với những hình ảnh đánh mạnh vào thị giác cùng vũ đạo bắt mắt của nhóm. "Fake Love" sử dụng thuật ngữ "Magic shop" trong tâm lý học, có thể biến nỗi sợ trở thành một thái độ tích cực. Đó cũng là nội dung của ca khúc chủ đề.

Mặt khác, BTS đã lên đường sang Mỹ vào tháng trước để tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được tổ chức tại Mỹ và tổ chức buổi hòa nhạc 'BTS Permission to Dance on Stage tại Las Vegas'. Buổi biểu diễn đã thành công rực rỡ với sự tham gia của hơn 200,000 khán giả trong suốt 4 ngày diễn ra concert.

Khám phá thời trang sân bay ‘siêu chất lừ’ của hai nhóm nhạc đình đám Kpop BTS và BLACKPINK Khi tình hình dịch bệnh bắt đầu suy giảm, các ngôi sao K-pop toàn cầu liên tục phải bay qua nước ngoài để hoàn thành lịch trình hoạt động. Cùng ngắm phong cách thời trang sân bay của hai nhóm nhạc đình đám K-pop này nhé!

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