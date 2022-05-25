Bỏ túi ngay công thực phối đồ của LISA (BLACKPINK) khiến nhiều người MÊ MẨN vì quá ĐƠN GIẢN nhưng THỜI THƯỢNG

1. Áo thun đen bigsize kết hợp cùng quần short cá tính

Chúng ta có 2 cách để diện bộ outfit này.Đầu tiên, chính là phong cách “giấu quần” năng động.Bạn chỉ cần mặc một chiếc áo thun bigsize để che đi chiếc quần short bên dưới.

Cách còn lại là nhét áo thun vào trong quần short, hãy nhớ dùng tay gỡ nhẹ áo để tạo được độ thùng thình cá tính nhé! Và thật tuyệt khi kết thúc outfit với một chiếc thắt lưng nạm đinh mạnh mẽ!

2. Áo thun croptop

Với ưu điểm tiện lợi và không kém phần cá tính đúng như mong muốn được diện đồ “thoải mái” của Lisa croptop đã trở thành một item không thể thiếu trong tủ đồ của cô nàng. Sở hữu cho mình vóc dáng “mình hạc xương mai” dù cho phối với quần short jean hay quần dài, chân váy, quần ống rộng,….