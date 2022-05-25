Bỏ túi ngay công thực phối đồ của LISA (BLACKPINK) khiến nhiều người MÊ MẨN vì quá ĐƠN GIẢN nhưng THỜI THƯỢNG

Cùng bỏ túi cách phối đồ của Lisa nhé!
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1. Áo thun đen bigsize kết hợp cùng quần short cá tính
Cách còn lại là nhét áo thun vào trong quần short, hãy nhớ dùng tay gỡ nhẹ áo để tạo được độ thùng thình cá tính nhé! Và thật tuyệt khi kết thúc outfit với một chiếc thắt lưng nạm đinh mạnh mẽ!
2. Áo thun croptop
Với ưu điểm tiện lợi và không kém phần cá tính đúng như mong muốn được diện đồ “thoải mái” của Lisa croptop đã trở thành một item không thể thiếu trong tủ đồ của cô nàng. Sở hữu cho mình vóc dáng “mình hạc xương mai” dù cho phối với quần short jean hay quần dài, chân váy, quần ống rộng,….
3. Áo phông đơn giản mix cùng quần ống loe
Theo The Guardian , quần ống loe – mặt hàng chủ lực của thập niên 70 – từng lùi bước trước sự xuất hiện của kính râm phi công, áo crop top… Song dáng quần này đã giành lại được vị trí của nó.
4. Chất chơi với những gam màu bắt mắt
Ngoài phong cách sân bay, những mẫu trang phục bắt mắt còn là món đồ “tủ” hay được Lisa lựa chọn.
5. Outfit mang phong cách nữ tính, nhẹ nhàng
Chẳng hạn như áo hở vai và áo tay phồng với những tông màu chẳng thể nào “ngọt” hơn.
Ảnh: Tổng hợp