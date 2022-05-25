Bỏ túi ngay công thực phối đồ của LISA (BLACKPINK) khiến nhiều người MÊ MẨN vì quá ĐƠN GIẢN nhưng THỜI THƯỢNG

Thời trang 25/05/2022 15:22

Cùng bỏ túi cách phối đồ của Lisa nhé!

1. Áo thun đen bigsize kết hợp cùng quần short cá tính

Bỏ túi ngay công thực phối đồ của LISA (BLACKPINK) khiến nhiều người MÊ MẨN vì quá ĐƠN GIẢN nhưng THỜI THƯỢNG - Ảnh 1
Chúng ta có 2 cách để diện bộ outfit này.Đầu tiên, chính là phong cách “giấu quần” năng động.Bạn chỉ cần mặc một chiếc áo thun bigsize để che đi chiếc quần short bên dưới.

Cách còn lại là nhét áo thun vào trong quần short, hãy nhớ dùng tay gỡ nhẹ áo để tạo được độ thùng thình cá tính nhé! Và thật tuyệt khi kết thúc outfit với một chiếc thắt lưng nạm đinh mạnh mẽ!

2. Áo thun croptop

Với ưu điểm tiện lợi và không kém phần cá tính đúng như mong muốn được diện đồ “thoải mái” của Lisa croptop đã trở thành một item không thể thiếu trong tủ đồ của cô nàng. Sở hữu cho mình vóc dáng “mình hạc xương mai” dù cho phối với quần short jean hay quần dài, chân váy, quần ống rộng,…. 

Bỏ túi ngay công thực phối đồ của LISA (BLACKPINK) khiến nhiều người MÊ MẨN vì quá ĐƠN GIẢN nhưng THỜI THƯỢNG - Ảnh 2
Vẫn phải khẳng định một điều là Lisa vẫn toát lên thần thái cùng phong cách sang chảnh ngút ngàn, quyến rũ.

3. Áo phông đơn giản mix cùng quần ống loe

Bỏ túi ngay công thực phối đồ của LISA (BLACKPINK) khiến nhiều người MÊ MẨN vì quá ĐƠN GIẢN nhưng THỜI THƯỢNG - Ảnh 3
Không những vậy, một chiếc quần ống loe với chất liệu nhung sẽ giúp cho trang phục của bạn trở nên sang trọng và bắt mắt hơn

Theo The Guardian , quần ống loe – mặt hàng chủ lực của thập niên 70 – từng lùi bước trước sự xuất hiện của kính râm phi công, áo crop top… Song dáng quần này đã giành lại được vị trí của nó.

Bỏ túi ngay công thực phối đồ của LISA (BLACKPINK) khiến nhiều người MÊ MẨN vì quá ĐƠN GIẢN nhưng THỜI THƯỢNG - Ảnh 4
Cách phối quần ống loe với giày thể thao trắng nữ thì hẳn nàng nào cũng biết rồi.

4. Chất chơi với những gam màu bắt mắt

Ngoài phong cách sân bay, những mẫu trang phục bắt mắt còn là món đồ “tủ” hay được Lisa lựa chọn. 

Bỏ túi ngay công thực phối đồ của LISA (BLACKPINK) khiến nhiều người MÊ MẨN vì quá ĐƠN GIẢN nhưng THỜI THƯỢNG - Ảnh 5
Trên Instagram cá nhân, những bức ảnh diện những trang phục rất trẻ trung, năng động cũng nhận được hàng triệu lượt yêu thích.

5. Outfit mang phong cách nữ tính, nhẹ nhàng

Bỏ túi ngay công thực phối đồ của LISA (BLACKPINK) khiến nhiều người MÊ MẨN vì quá ĐƠN GIẢN nhưng THỜI THƯỢNG - Ảnh 6
Ngoài diện mạo lộng lẫy, lấp lánh màu neon, các fan hâm mộ còn “điêu đứng” trước Lisa nhờ vào những món đồ vô cùng nữ tính mà cô nàng sở hữu.

Chẳng hạn như áo hở vai và áo tay phồng với những tông màu chẳng thể nào “ngọt” hơn.

Bỏ túi ngay công thực phối đồ của LISA (BLACKPINK) khiến nhiều người MÊ MẨN vì quá ĐƠN GIẢN nhưng THỜI THƯỢNG - Ảnh 7
Mặc dù vậy, điều đặc biệt nhất mà chúng ta có thể nhận thấy được là là Lisa luôn giữ thói quen ăn mặc khá đơn giản và điều khiến nữ thần tượng thật sự tỏa sáng chính là vẻ đẹp tự nhiên của cô nàng.

Ảnh: Tổng hợp

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