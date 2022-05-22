Bật mí các món đồ để bạn trở thành TÂM ĐIỂM chú ý cho mùa hè 2022

Đây là thời điểm để thay đổi phong cách của bạn bằng những bức tranh in vui tươi. Hãy tham khảo biên tập viên Gabriella Karefa-Johnson và thử kết hợp một chiếc váy ngắn họa tiết ngựa vằn với một chiếc áo khoác ngoài đầy màu sắc dài đến dưới đầu gối.

Để khoe trọn vòng eo thon gọn và khiến thân hình trở nên nóng bỏng thì đây là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn nữ đây rồi. Đối với áo dài tay thì trông trưởng thành hơn một chút so với áo ngắn tay, nhưng bất luận điều gì thì cả hai đều rất trẻ trung và quyến rũ.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt với nhiều mẫu mã cực kì cuốn như hở vai, hở lưng hay có dây cuốn quanh bụng cực kì sexy. Khi diện với chân váy nào cũng đều rất đẹp và cực kì thoải mái khi đi dạo dưới đường phố mát mẻ.

3. Kết hợp với quần short năng động

So với chân váy thì quần short cũng không kém cạnh gì, bởi lẽ quần đùi khi mặc sẽ thoải mái hơn nhiều là khi mặc váy. Rất phù hợp cho những bạn cá tính, ưa thích gu thời trang bụi bặm khi kết hợp short ngắn với nhiều kiểu áo khác nhau đa dạng như áo thun rộng, áo sơ mi hay nhiều kiểu khác nhau đều rất đẹp và trẻ trung .

Ảnh minh họa: Internet

4. Quần soóc

Quần soóc gần như luôn là lựa chọn đầu tiên trong tủ quần áo mùa hè. Hãy kết hợp chúng với một chiếc áo thun và sandal để có một ngày thoải mái, hoặc kết hợp với sơ-mi cho buổi tối mát mẻ.

Ảnh minh họa: Internet

5. Áo sơ mi trơn màu đậm

Chiếc áo màu xanh kelly của Valentino gây chú ý với những cây viết ở tạp chí ELLE. Không chỉ xanh kelly, những màu sắc đậm khác cũng hứa hẹn giúp bạn trở nên nổi bật hơn mọi lúc, ngay cả chốn công sở. Những màu được chuyên gia gợi ý là màu quýt, tím đậm. Tuy nhiên, khi mặc phần trên có màu nổi bật, bạn nên tiết chế phụ kiện và phần dưới trung tính. Ngoài ra, bạn cũng có thể phối theo quy tắc bánh xe màu sắc.

Ảnh minh họa: Internet

6. Váy dệt kim

Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, quần áo dệt kim không phải là thứ mọi người nghĩ đến đầu tiên khi thời tiết dần nóng hơn. Tuy nhiên, Chloé đang lăng xê chất liệt này cho mùa hè. Chi tiết móc thưa cung cấp lượng không khí phù hợp cũng có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Do đó, hãy suy nghĩ về chiếc váy dệt kim phù hợp cho tiệc cưới hay đến bể bơi trong mùa hè này, miễn bạn chọn độ dày vừa phải.