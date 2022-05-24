Mách các nàng cách phối đồ với bodysuit chuẩn không cần chỉnh để thả ga thả dáng vào mùa hè này

Thời trang 24/05/2022 16:00

Muốn chinh phục được bodysuit và thả dáng thả ga, nàng cần biết các công thức diện đồ này.

Diện bodysuit cùng quần jean

Mách các nàng cách phối đồ với bodysuit chuẩn không cần chỉnh để thả ga thả dáng vào mùa hè này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bodysuit diện với quần jean sẽ giúp các nàng đẹp một cách trẻ trung lại không bị quá gợi cảm và quan trọng nhất là “an toàn”. Với thiết kế áo liền quần nên món đồ này không thể bị tuột ra khỏi quần, giúp chị em tha hồ vận động. Một item gợi cảm như bodysuit khi mix với quần jean năng động sẽ tạo set đồ lý tưởng cho chị em trong mùa hè. Bodysuit màu đen, trắng và đỏ là những tông dễ phối đồ và hợp với nhiều vóc dáng cũng như kiểu quần jean.

Mách các nàng cách phối đồ với bodysuit chuẩn không cần chỉnh để thả ga thả dáng vào mùa hè này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bodysuit phối với chân váy jeans

Có lẽ như những kiểu dáng bodysuit khi phối cùng những trang phục khác thì chất liệu jeans vẫn được ưu tiên và lựa chọn nhiều nhất. Bởi phong cách bodysuit gợi cảm, nóng bỏng khi kết hợp cùng với những chất liệu jeans của trang phục sẽ giúp tạo nên nhiều phong cách khác nhau. Kết hợp cùng với quần jeans thì tạo nên cá tính nổi bật, thì khi phối cùng với chân váy jeans cũng cá tính không kém, giúp bạn gây được chú ý với người khác bởi thân hình nuột nà.

Mách các nàng cách phối đồ với bodysuit chuẩn không cần chỉnh để thả ga thả dáng vào mùa hè này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bodysuit với quần ống đứng

Quần ống đứng là những chiếc quần dáng suông, có độ rộng vừa phải, tôn lên vòng eo thon thả của bạn. Những chiếc quần ống đứng như cô nàng dưới đây đang diện chính là item lý tưởng thay thế cho quần jeans ống rộng. Phần bodysuit ôm sát phía trên kết hợp cùng với cạp quần cao sẽ giúp ăn gian chiều cao của bạn một cách hiệu quả hơn bao giờ hết.

 

Mách các nàng cách phối đồ với bodysuit chuẩn không cần chỉnh để thả ga thả dáng vào mùa hè này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bodysuit với quần short jeans

Với cách phối này thì bạn sẽ nhìn thấy phổ biến hơn ở những đất nước phương tây. Bodysuit tại đây nó được rất nhiều cô nàng ưa chuộng, đặc biệt là đối với giới trẻ. Và làn sóng bodysuit hiện nay cũng đã du nhập đến Việt Nam và được rất nhiều những cô nàng hot girls, nghệ sĩ nổi tiếng yêu thích. Nếu như bạn muốn thể hệ được phong cách cá tính hơn, gợi cảm hơn với đôi chân nuột nà của mình thì có thể tham khảo cách phối bodysuit cùng với quần short jeans dưới đây nhé.

Mách các nàng cách phối đồ với bodysuit chuẩn không cần chỉnh để thả ga thả dáng vào mùa hè này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   thời trang 2022 bodysuit phối bodysuit

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