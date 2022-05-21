Vai rộng, bắp tay to? Không cần lo lắng vì đã có cách phối biến nhược thành ưu

Phụ nữ có vai ngang và bắp tay to thì càng không nên mặc áo có ống tay ôm, chật. Đặc biệt là các loại chất liệu len ôm bó sát sẽ khiến thân người bạn nặng nề. Thay vào đó, bạn nên chọn thiết kế có phần tay áo dài qua bắp tay, phồng loe một chút càng đáng yêu.

Thực tế thì phụ nữ bắp tay to lại sở hữu một đặc điểm mà đàn ông rất mê, đó là vòng một lớn, đầy đặn. Tuy nhiên, khi chọn áo và đầm, bạn không nên mặc đồ ôm bó sát vì sẽ khiến vòng một trở nên ngồn ngộn. Thay vào đó, hãy chọn những chiếc áo có chất liệu vải voan, vải silk, chiffon… nhẹ nhàng, thả lỏng ở eo và ngực.

Bộ Jumsuit được thiết kế cổ chữ V sẽ giúp bạn che đi được phần vai rộng và bắp tay to của mình. Bên cạnh đó trang phục trên đầu gối giúp nàng ăn gian thêm chiều cao nữa đó.

Lưu ý: Tuy nhiên, bạn chỉ nên chọn loại cổ V khoét vừa đủ, không nên sa đà vào những chiếc cổ khoét sâu vì chúng có thể đẩy bạn vào những tình huống “đỏ mặt”.

Áo/ váy cổ thuyền, cổ cao và kín

Các thiết kế cổ thuyền, cổ cao hay kín cũng thu hút sự chú ý không hề nhỏ vào phần vai đáng ra phải được giấu nhẹm. Do đó, nếu không muốn khiến vóc dáng của mình thêm mất cân đối thì tốt nhất bạn không nên kết thân với những item như vậy

Các thiết kế cổ thuyền, cổ cao hay kín cũng thu hút sự chú ý không hề nhỏ vào phần vai đáng ra phải được giấu nhẹm

Diện váy lưng cao hack dáng tinh tế

Một item khác mà người sở hữu cơ thể lưng dài, vai rộng không thể không có đó chính là một chiếc váy lưng cao. Đây là những chiếc đầm có dáng suông vừa phải mà những cô nàng mảnh mai nên diện để tăng sự quyến rũ, thu hút cho diện mạo của mình.

Những chiếc váy lưng cao sẽ tạo cảm giác thân dưới của bạn dài hơn đáng kể, đồng thời đường eo giả, phần thắt lưng sẽ giúp phần thân trên của bạn có cảm giác nhỏ nhắn, mảnh mai hơn rất nhiều.

Phần vai rộng của bạn sẽ giúp chiếc váy suông này đứng form hơn, tôn đồ hơn hẳn.

Chân váy/ váy dáng xòe

Những kiểu áo/ váy có phần hông xòe rộng, chân váy hoặc váy dáng xòe ở phía dưới cũng có thể tạo được hiệu ứng cân bằng vóc dáng khiến đôi vai to, rộng trở nên thanh mảnh và thon gọn hơn

Chính vì vậy, bạn đừng quên bổ sung những item như vậy vào tủ đồ của mình để có lên đồ dễ dàng, chuẩn chỉ hơn.