Mách bạn MẸO PHỐI ĐỒ với quần ống loe cực kì thời thượng trở lại XU HƯỚNG thời trang 2022

Thời trang 28/05/2022 06:13

Quần ống loe đã trở lại xu hướng thời trang năm nay, bạn đã biết?

Quần ống loe phối với Áo phông

Diện một chiếc áo phông cùng quần ống loe là sự lựa chọn đơn giản nhưng cũng không kém phần thú vị. Lời khuyên ở đây là bạn hãy sơ vin chúng để tránh sự thùng thình trên tổng thể cả bộ trang phục.

Một chiếc áo phông trắng basic hay những chiếc áo phông in slogan hay các hình thù bắt mắt khi được kết hợp với quần ống loe sẽ khiến bạn mang đậm trào lưu Hippie phóng khoáng đấy.

Mách bạn MẸO PHỐI ĐỒ với quần ống loe cực kì thời thượng trở lại XU HƯỚNG thời trang 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể kết hợp áo phông basic trắng hoặc đen với quần tây ống loe, sự kết hợp này đem đến cho bạn vẻ ngoài đơn giản nhưng đẹp và thanh lịch. Nhưng đừng quên kết hợp chúng với một vài món phụ kiện đi kèm để tạo điểm nhấn nhé.

Phối quần ống loe với áo sơ mi

Phối đồ với quần ống loe và áo sơ mi tưởng chừng như không thể nhưng đây lại là cách kết hợp vô cùng thú vị cho outfit công sở của bạn. Bạn có thể sơ vin áo sơ mi cùng quần ống loe vải trơn màu để đi làm hay những dịp trang trọng. Thay đổi một chút với quần ống loe jeans cùng áo sơ mi kiểu để tăng thêm phần cá tính, chất chơi.

Mách bạn MẸO PHỐI ĐỒ với quần ống loe cực kì thời thượng trở lại XU HƯỚNG thời trang 2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chào hè rực rỡ với công thức áo 2 dây - quần ống loe năng động

Áo hai dây là chiếc áo sexy chỉ dành cho mùa hè và được mệnh danh là chiếc áo không bao giờ lỗi mốt. Mặc cho vô số xu hướng thời trang xuất hiện mỗi năm, những chiếc áo hai dây vẫn được các sao, fashionista ưu ái xuất hiện trong những bức ảnh du lịch, ootd,... với nhiều cách phối khác nhau.

Mách bạn MẸO PHỐI ĐỒ với quần ống loe cực kì thời thượng trở lại XU HƯỚNG thời trang 2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách phối phổ biến nhất nhưng không bao giờ nhàm chán đó là kết hợp cùng với quần ống loe. Bạn có thể kết hợp áo hai dây mảnh hay to bản tùy vào sở thích của mình. Combo áo hai dây + quần ống loe luôn là công thức phối đồ giúp bạn ăn gian chiều cao một cách hiệu quả.

Nếu đã lựa chọn những chiếc áo hai dây trơn màu, hãy nhớ kết hợp cùng với phụ kiện như túi xách hoặc một đôi giày thật nổi bật để khiến bộ outfit thêm thú vị hơn nhé.

Áo croptop

Với những cô nàng sở hữu "vòng eo con kiến" thì mix áo croptop với quần ống loe cạp cao là set đồ cực tuyệt mà bạn không nên bỏ qua. Thiết kế của những chiếc áo croptop cũng rất đa dạng, không chỉ có áo thun croptop mà hiện nay trên thị trường có vô vàn các kiểu dáng khác nhau cho chị em chọn lựa. 

Mách bạn MẸO PHỐI ĐỒ với quần ống loe cực kì thời thượng trở lại XU HƯỚNG thời trang 2022 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai là về chất liệu, vào mùa hè các bạn nên chọn những loại vải mỏng và thấm mồ hôi, tốt nhất nên chọn những chiếc áo vải thoáng mát để khi mặc không bị khó chịu hay nóng nực.

Kết hợp quần ống loe với áo voan mỏng nhẹ

Nếu bạn yêu chuộng sự nhẹ nhàng và thanh thoát, thì chiếc áo voan có thể giúp bạn làm được điều đó. Những chiếc áo voan với họa tiết hoa nhí cùng quần jeans ống loe sẽ tạo nên nét đẹp riêng của người mặc, nhưng vẫn đảm bảo kín đáo nhé.

Mách bạn MẸO PHỐI ĐỒ với quần ống loe cực kì thời thượng trở lại XU HƯỚNG thời trang 2022 - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chất liệu voan khá mỏng nhẹ nếu không cẩn thận ủi sẽ khiến vải voan dễ biến dạng. Cleanipedia sẽ gợi ý cho bạn một trong những cách là quần áo độc đáo và không biến dạng sợi vải đó là hơi nước nóng. Bạn hãy treo chiếc váy voan gần vòi hoa sen đang xả nước nóng. Hơi nước nóng sẽ làm mềm vải và làm phẳng các nếp gấp trên váy.

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