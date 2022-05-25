Diện Blazer cho mùa hè, tại sao không? Mách bạn ý tưởng phối blazer trông thật 'trendy' THỜI THƯỢNG mà giới trẻ mê mẩn

Thời trang 25/05/2022 14:27

Áo blazer luôn có sức hút với mọi cô gái ở mọi độ tuổi và phong cách. Bạn mà bỏ qua xu hướng thời trang này, chắc chắn sẽ là một thiếu sót.

Kiểu áo màu kẻ sọc

Hãy thử chọn một chiếc áo ba lỗ hoặc áo thun thoải mái, phối với quần skinny tối màu. Thêm một chút cổ điển sang trọng vởi chiếc áo blazer tay ngắn kẻ sọc và thắt lưng da.

Diện Blazer cho mùa hè, tại sao không? Mách bạn ý tưởng phối blazer trông thật 'trendy' THỜI THƯỢNG mà giới trẻ mê mẩn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phối áo yếm với họa tiết ren mặc nó với quần jean bó. Muốn trông sang trọng hơn hãy mặc một chiếc áo blazer nỉ ngắn tay và kết hợp nó.

Diện Blazer cho mùa hè, tại sao không? Mách bạn ý tưởng phối blazer trông thật 'trendy' THỜI THƯỢNG mà giới trẻ mê mẩn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với chị em phụ nữ, áo blazer được xem như là một item thời trang mà hầu như ai cũng sở hữu một vài chiếc trong tủ đồ của mình.

Diện Blazer cho mùa hè, tại sao không? Mách bạn ý tưởng phối blazer trông thật 'trendy' THỜI THƯỢNG mà giới trẻ mê mẩn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho kiểu áo blazer truyền thống, thiết kế áo ngắn tay kết hợp với các món đồ cơ bản mang đến vẻ ngoài thanh lịch và thoải mái trong mùa Hè. Khí hậu mùa Hè có thể khiến cô nàng công sở băn khoăn khi chọn và phối … 

Áo blazer tay lửng

Mặc blazer sao cho đẹp? Với blazer tay lửng, bạn vẫn cần tuân thủ nguyên tắc phối cùng áo trơn càng tối giản càng tốt. Thiết kế tay lửng giúp bạn trở nên dịu dàng và thanh lịch hơn, có thể diện đi làm hoặc các sự kiện quan trọng cũng rất phù hợp.

Diện Blazer cho mùa hè, tại sao không? Mách bạn ý tưởng phối blazer trông thật 'trendy' THỜI THƯỢNG mà giới trẻ mê mẩn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hoặc cố gắng kết hợp một chiếc tanktop thun gân ôm body với quần đùi. Thêm phần sang trọng, lạnh lùng với chiếc áo blazer tay ngắn bằng vải lanh thoải mái. Có lẻ lạnh lùng theo một cách khác.

Diện Blazer cho mùa hè, tại sao không? Mách bạn ý tưởng phối blazer trông thật 'trendy' THỜI THƯỢNG mà giới trẻ mê mẩn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Kiểu áo croptop

Một phong cách đơn giản khác. Với áo thun, quần jean, hãy thêm vẻ sang trọng với áo blazer dáng ngắn có màu sắc tươi sáng.

Diện Blazer cho mùa hè, tại sao không? Mách bạn ý tưởng phối blazer trông thật 'trendy' THỜI THƯỢNG mà giới trẻ mê mẩn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 Áo thun phù hợp với chân váy chữ A đơn giản tạo thêm vẻ sang trọng và thoải mái. Với một chiếc áo blazer dáng ngắn sáng màu, có ngay cái nhìn khác và thư giãn trong một phong cách sang trọng.

Diện Blazer cho mùa hè, tại sao không? Mách bạn ý tưởng phối blazer trông thật 'trendy' THỜI THƯỢNG mà giới trẻ mê mẩn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Áo blazer tay ngắn là thời trang luôn hot mỗi dịp hè về. Bất kỳ nàng nào cũng nên thử qua kiểu áo này nhé. Chắc chắn trông bạn sẽ mới mẻ, thu hút và cá tính hơn đấy.

Diện Blazer cho mùa hè, tại sao không? Mách bạn ý tưởng phối blazer trông thật 'trendy' THỜI THƯỢNG mà giới trẻ mê mẩn - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Phù hợp với những cô nàng bánh bèo nhưng thích pha thêm tí ngầu ngầu. Hãy thử mặc áo ôm body cùng quần ống rộng tông tím mộng mơ, tăng thêm đường nét sang trọng, lạnh lùng với áo blazer cùng màu.

Diện Blazer cho mùa hè, tại sao không? Mách bạn ý tưởng phối blazer trông thật 'trendy' THỜI THƯỢNG mà giới trẻ mê mẩn - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh: Tổng hợp

 

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