Điểm mặt các cặp đôi Hàn Quốc sẽ kết hôn trong năm 2022, dân tình lại được dịp sửa soạn ngồi hóng!

Ngày 18/1, Sport Chosun đưa tin Soyeon, cựu thành viên nhóm T-Ara, thông báo kết hôn với bạn trai là cầu thủ bóng đá Jo Yoo Min. Tin tức này được công ty quản lý Think Entertainment xác nhận trên truyền thông. Theo Think Entertainment, hôn lễ của Soyeon sẽ tổ chức vào tháng 11/2022, thời điểm Jo Yoo Min kết thúc mùa bóng với Suwon FC.

Công ty quản lý hy vọng công chúng sẽ ủng hộ và tin tưởng vào hôn nhân của cả hai, cũng như hoạt động nghệ thuật trong tương lai của Soyeon.

Cũng trong ngày 10/2/2022, T-are Jiyeon đã gửi 1 bức thư tay trên Instagram, thông báo về quyết định kết hôn của mình với cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp của KT Wiz, Hwang Jae Gyun. Anh sinh năm 1987, hơn Jiyeon 6 tuổi.

Trong thư Jiyeon viết:

"Xin chào, tôi là Jiyeon.

Có một điều mà tôi muốn chia sẻ trực tiếp với người hâm mộ của mình vì vậy tôi đã lấy hết can đảm để viết điều này.

Tôi ra mắt ở tuổi thiếu niên và bằng cách nào đó, thời gian trôi qua, bây giờ tôi đã 30 tuổi.

Khi khi ra mắt ở độ tuổi còn trẻ và nhiều non nớt, tôi đã có rất nhiều sợ hãi và không chắc chắn về tương lại. Có những lúc tôi đã muốn từ bỏ vì những khoảng thời gian khó khăn ở tuổi 20. Và tất cả là nhờ có các bạn những người nắm lấy tay tôi và cổ vũ tôi để tôi có thể đi qua đường hầm dài và đến được vị trí ngày hôm nay.

Thay vì nghe tin tức từ người khác, tôi muốn nói trực tiếp với người hâm mộ của mình. Năm ngoái, có một người mà tôi bắt đầu gặp gỡ nhờ người quen giới thiệu. Anh ấy luôn quan tâm đến tôi, chăm sóc tôi và dạy tôi thế nào là hạnh phúc. Và tôi đã hứa với người bạn trai ấy sẽ kết hôn vào mùa đông tới.

Tôi sẽ sống hạnh phúc bên người bạn trai đáng tin cậy của mình, người đã luôn cho tôi bờ vai để dựa vào và là chỗ dựa vững chắc mỗi khi tôi cảm thấy bất ổn. Tôi sợ rằng các bạn có thể bị bất ngờ trước tin tức này và tôi cũng rất run và hồi hộp khi viết từng chữ để chia sẻ niềm hạnh phúc này với mọi người.

Tôi sẽ tiếp tục đền đáp tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho mình bằng một hình ảnh tốt trong tương lai. Cảm ơn và tôi yêu bạn."Hwang Jae Gyun cũng chia sẻ:

“Tôi đã tìm thấy một người mà tôi muốn ở bên mãi mãi. Trong giai đoạn khó khăn năm ngoái, tôi đã gặp được một người luôn giúp đỡ, đứng về phía tôi và chúng tôi quyết định sẽ kết hôn. Tôi lo lắng rằng mình có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần của đội, KT, những người đang làm việc chăm chỉ với mục tiêu chiến thắng, nếu công khai tin tức về việc hẹn hò và kết hôn vào giữa mùa giải, lúc mà chúng tôi cần phải tập trung vào các trận đấu. Đó là lý do tại sao chúng tôi thông báo điều này trước khi mùa giải bắt đầu. ”

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2022, T-ara đã có đến 3 mỹ nhân thông báo tin mừng là Hyomin, Soyeon và Jiyeon. Điều thú vị là nửa kia của 3 cô nàng đều là cầu thủ. Hyomin và Soyeon hẹn hò với cầu thủ bóng đá, còn Jiyeon hẹn hò với cầu thủ bóng chày.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah

Một trong những đám cưới cũng được người hâm mộ mong đợi nhất trong năm 2022 là Kim Woo Bin - Shin Min Ah. Cặp đôi chị em nên duyên sau lần hợp tác chụp ảnh quảng cáo vào năm 2015 và nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc. Đến nay, Kim Woo Bin và bạn gái đã có 6 năm bên nhau.

Tình yêu của cả hai đã trải qua nhiều sóng gió. Vào năm 2016, nam, diễn viên Kim Woo Bin bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng khi mới 27 tuổi. Đối diện với căn bệnh "tử thần". Tuy nhiên, bạn gái luôn kề vai sát cánh cùng anh vượt qua khó khăn.



Chuyện tình của Kim Woo Bin – Shin Min Ah khiến công chúng không khỏi thán phục và cảm động. Sau quãng thời gian dài điều trị, cuối cùng Kim Woo Bin đã khỏi bệnh và quay trở lại showbiz. Người hâm mộ đang rất mong chờ mối tình của cặp đôi có cái kết đẹp bằng 1 đám cưới thế kỷ hạnh phúc.

HyunA và Dawn

Cặp đôi nghệ sĩ K-pop là HyunA và Dawn cũng sẽ về chung một nhà trong năm nay. Cả hai đã thông báo tin vui đến người hâm mộ thông qua trang Instagram cá nhân. Cả hai đăng tải cặp nhân mới, nếu chú thích của Dawn là "Cưới anh nhé" thì HyunA đã đáp lại "Tất nhiên, em đồng ý".



Cặp đôi công khai mối quan hệ vào năm 2018 và sau đó rời công ty để có thể hạnh phúc bên nhau. Sau đó, cả hai đều ký hợp đồng với công ty của Psy, PNation.

Kể từ đó, cả hai đã công khai hẹn hò khi theo đuổi sự nghiệp solo. Gần đây họ hợp tác để phát hành "EP 1 + 1 = 1". HyunA là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ 4 minutes trong khi Dawn trước đây là thành viên của nhóm nhạc Pentagon. Mặc dù cặp đôi chưa thông báo khi nào họ sẽ tổ chức đám cưới nhưng người hâm mộ tin rằng cả hai sẽ tổ chức trong năm nay.