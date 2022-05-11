Ai cũng ngại khoe mặt mộc nhưng 3 sao nữ Hàn Quốc này thì không vì visual cực đỉnh thế này đây!

Nhan sắc của trưởng nhóm Red Velvet vẫn là điểm khiến người ta phải công nhận dù hình tượng của cô ít nhiều đã không còn được như lúc trước nữa. Irene đã chứng tỏ cho mọi người thấy nhan sắc đỉnh cao của cô khi tạm xa lớp trang điểm kỹ càng. Tuy cũng có ít nhiều sự thay đổi nhưng vẻ xinh đẹp vẫn không hề mất đi trên gương mặt mộc của Irene.

Ngoài ra cô còn được khen là trẻ trung hơn rất nhiều dù rằng bình thường nhìn cô cũng đã trẻ hơn tuổi 30 của mình rồi.

Ngắm nhìn gương mặt mộc của Irene mới biết được tại sao nhan sắc của cô vẫn được công chúng xứ Hàn yêu thích đến vậy.

Jisoo (BLACK PINK)

Vốn được mệnh danh là thần tượng có vẻ đẹp của "hoa hậu Hàn Quốc", Jisoo sở hữu ngũ quan thanh thoát và làn da mịn màng. Cô cũng được mệnh danh là một trong những nữ thần tượng xinh nhất của các nhóm nhạc Kpop.

Nữ idol BLACKPINK thường được khen ngợi vì có vẻ đẹp cổ điển.

Nữ idol BLACKPINK thường được khen ngợi vì có vẻ đẹp cổ điển. đồng đội cũng nhận xét Jisoo xinh đẹp như một diễn viên và luôn nổi bật giữa đám đông vì quá xinh đẹp.

Yoona (SNSD)

Ngay từ khi debut, Yoona đã rất nổi tiếng với gương mặt mộc xinh đẹp và nhân cách tốt. Cũng vì vậy mà cô nàng đã được công ty SM chọn là visual của nhóm nhạc nữ quốc dân SNSD.

Sau 13 năm hoạt động, Yoona luôn làm cho khán giả phải trầm trồ mỗi lần cô xuất hiện.

So với những bức ảnh lúc còn nhỏ, khuôn mặt cô hầu như không thay đổi, vẫn luôn xinh đẹp. Cô không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn có một hình tượng sạch, không scandal và có tinh thần làm việc rất chuyên nghiệp. Yoona thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và được chính phủ khen ngợi.

*Tổng hợp từ nhiều nguồn!