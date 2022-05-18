Grimes bán đấu giá các phụ kiện đã diện tại Met Gala để giúp đỡ cho những gia đình ở Ukraine

Sao quốc tế 18/05/2022 17:40

Grimes đang ban đấu giá hai phụ kiện mang tính biểu tưởng của mình từ Met Gala 2021 để giúp đỡ những gia đình BIPOC (Người da đen, người bản địa và người da màu) ở Ukraine bị chiến tranh tàn phá.

Nữ ca sĩ nhạc Pop, 34 tuổi đã đưa ra thông báo vào hôm thứ Hai trên Instagram, thông báo tới những người theo dõi cô rằng cô đang bán chiếc mặt nạ kim loại có họa tiết "Dune và đội hoa tai yêu tinh mang phong cách tương lai" từ năm ngoái để quyên góp tiền giúp đỡ các gia đình BIPOC (Người da đen, người bản địa và người da màu) ở Ukraine vị họ đang gặp khó khăn khi xuất cảnh ở biên giới.

Chiếc mặc nạ che mặt bằng kim loại của Chris Habana trị giá 1,200 USD, trong khi chiếc hoa tai tinh xảo của Sofia Pavlova ước tính trị giá 1,500 USD. 

Cả hai phụ kiện này có sẵn trên Arsty cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc vào ngày 26 tháng 5.

Grimes bán đấu giá các phụ kiện đã diện tại Met Gala để giúp đỡ cho những gia đình ở Ukraine - Ảnh 1
Chiếc mặt nạ kim loại đầy ấn tượng của Grimes 'Dune' của Chris Habana là một trong những mặt hàng được rao bán.

Grimes - người đang hẹn hò với Elon Musk vào thời điểm tại buổi dạ hội tháng 9 năm 2021 - kết hợp phụ kiện bạc với chiếc váy lụa Iris Van Herpen và bước trên thảm đỏ với một thanh kiếm kiểu thời trung cổ, được mượn từ Met và được làm từ một khẩu súng trường AR-15 sau khi nung chảy khẩu súng.

Các kỷ vật của Grimes tại Met Gala nằm trong số hàng chục tác phẩm nghệ thuật và phù du thể hiện “sự kháng chiến” và được trưng bày trong một cuộc triển lãm tại Phòng trưng bày HVW8 ở Los Angeles, California.

Grimes bán đấu giá các phụ kiện đã diện tại Met Gala để giúp đỡ cho những gia đình ở Ukraine - Ảnh 2
Cô ấy cũng đang bán chiếc hoa tai yêu tinh Sofia Pavlova của mình.

Như Grimes lưu ý trong bài đăng của mình, tất cả số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển đến Diaspora và Rzom, cả hai đều đang cung cấp hỗ trợ ứng phó khẩn cấp, thực phẩm, nơi ở và sơ tán cho những người cần - đặc biệt là các gia đình BIPOC - ở Ukraine và biên giới Ba Lan.

Grimes bán đấu giá các phụ kiện đã diện tại Met Gala để giúp đỡ cho những gia đình ở Ukraine - Ảnh 3
Grimes cho biết tất cả số tiền thu được sẽ được chuyển đến Diaspora Relief và Razom.

Không chỉ nhà tạo mẫu của Grimes, Turner chịu trách nhiệm về bộ trang phục với màn trình diễn ấn tượng của cô ấy và còn là người dẫn đầu sáng kiến ​​này.

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