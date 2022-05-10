Al Roker trong hành trình giảm cân: 'Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh'

Sức khỏe 10/05/2022 19:59

Luôn lạc quan! Al Roker đang đo lường mức độ thành công trong việc giảm cân của mình bằng một tiêu chuẩn quan trọng - đảm bảo rằng quần áo của anh ấy vừa vặn

Al Roker trong hành trình giảm cân: 'Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh' - Ảnh 1
Al Roker tham dự lễ trao giải Truyền hình và Cáp treo hàng năm lần thứ 30 ở New York vào ngày 14 tháng 4 năm 2022

 “Tôi không biết mình đang ở đâu. Tất cả những gì tôi biết là quần áo của tôi vừa vặn", người dẫn chương trình thời tiết, 67 tuổi, nói với Us Weekly độc quyền trong buổi Dạ tiệc kỷ niệm 30 năm Đài truyền hình và Truyền hình cáp ở Thành phố New York vào thứ Năm, ngày 14 tháng 4." Đó là tiêu chuẩn cho tôi. "

Người dẫn chương tình The 3rd hours đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ dạ dày vào tháng 3 năm 2002, mất tổng cộng hơn 100 pound (45 kg)

"Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh, mỗi ngày", người chiến thắng giải Emmy giải thích với Us

Đối với Roker, vấn đề không phải là về con số trên quy mô, mà là về việc đảm bảo rằng anh ta vẫn mạnh mẽ.

Al Roker trong hành trình giảm cân: 'Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh' - Ảnh 2

 “Tôi không biết liệu mình có mục tiêu gì hay không. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng mình khỏe mạnh, ”anh tiếp tục.

Nhân vật truyền hình trước đó đã chia sẻ về thói quen ăn uống của mình trong cuốn hồi ký năm 2013  Never Goin 'Back: Chiến thắng trong cuộc chiến giảm cân vì điều tốt . Anh ấy giải thích rằng việc cố gắng thu hút người vợ hiện tại của anh ấy, Deborah Roberts, đã giúp anh ấy nhận ra rằng thức ăn có ý nghĩa như thế nào đối với anh ấy.

“Cuộc sống của tôi tập trung vào thức ăn. Tôi không bao giờ có thể sống mà không có thức ăn trong căn hộ của mình - ngay cả ở New York, nơi bạn có thể giao mọi thứ trong vòng 30 phút hoặc ít hơn, ” ông mói và tiết lộ rằng Roberts, 61 tuổi, chỉ có“ rượu sâm banh, một lọ mù tạt và một phiến pho mát nửa mốc ”trong căn hộ của cô ấy.

Người dẫn chương trình NBC cho biết ông sẽ lấp đầy tủ lạnh của vợ mình với tất cả những thứ cần thiết để khiến cảm giác giống như “ở nhà” hơn, bao gồm sữa, trứng, bơ, cà phê, bột yến mạch và rau tươi. “Cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, tôi cho Häagan-Dazs vào tủ đông của cô ấy,” anh viết.

Trong cuốn sách, Roker tiết lộ rằng việc giảm cân của ông đã trở thành một chu kỳ yo-yo bất tận sau khi mẹ anh qua đời vào năm 2011. Anh chỉ có thể giảm xuống còn 205 pound sau khi thực hiện một chế độ ăn kiêng và kế hoạch tập thể dục nghiêm ngặt. 

“Tôi từng lấy cớ đi du lịch để ăn uống thiếu chất. Bây giờ tôi không đi đâu nếu không có cái cân của mình; Tôi thực sự gói nó với tôi, ”tác giả nói với Paradise vào tháng 12 năm 2012.“ Nó cho phép tôi có một ngày tồi tệ, hoặc thậm chí chỉ là một khoảnh khắc tồi tệ. Ngày xưa nó là, 'Chà, tôi đã thổi nó rồi; Tôi cũng có thể chỉ đi hoang dã. ' Bây giờ nó [giống như], "OK, tôi đã mắc lỗi, chúng ta hãy quay trở lại toa xe."

Nhà báo gần đây đã lên mạng xã hội để kỷ niệm 20 năm sau ca phẫu thuật cắt bỏ dạ dày.

“Thật khó tin là ngày hôm nay đã 20 năm trước, tôi đã mặc chiếc quần jean Levi size 54 này đến #gastricbypass của tôi với trọng lượng 340 lbs và tôi đang ở đây ngày hôm nay,” nhà báo viết qua Instagram vào ngày 15 tháng 3.

Roker cũng phản ánh về hành trình giảm cân của mình bằng cách chia sẻ một loạt các bức ảnh nổi bật từ quá trình biến đổi của mình, bao gồm cả một trong số anh ấy bước vào chiếc quần jean mà anh ấy mặc lúc nặng nhất.

“Đó vẫn là một cuộc đấu tranh nhưng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại,” Roker viết trong bài đăng trên Instagram. “Tôi có những thất bại và đấu tranh mỗi ngày, nhưng tôi không bao giờ quên mình đã đi được bao xa.”

Uống “thức uống này” sẽ giúp bạn giảm cân

Uống “thức uống này” sẽ giúp bạn giảm cân

Đối với những người đang ăn kiêng, việc uống cà phê có thể giúp ích cho bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê kích thích mỡ nâu và có thể giúp bạn giảm cân.

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