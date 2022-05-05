5 lỗi sai ít người biết khiến bạn càng giảm cân càng thất bại

Sức khỏe 05/05/2022 10:30

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao mình càng cố giảm cân thì lại luôn bị thất bại không? Câu trả lời là do bạn đã phạm phải 1 trong số những sai lầm khi giảm cân rồi đó. Dưới đây là 5 lỗi sai ít người biết nhưng thường gặp nhất, cũng là lí do khiến mọi cố gắng giảm cân của bạn trở nên vô nghĩa.

  1. Bỏ đói cơ thể
5 lỗi sai ít người biết khiến bạn càng giảm cân càng thất bại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bỏ đói cơ thể là sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải khi cố gắng giảm cân. Nhịn đói sẽ dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng và suy nhược.

Bên cạnh đói, khi cơ thể không có đủ chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động, nó có thể tăng tích trữ chất béo dưới dạng mỡ bụng và mỡ nội tạng. Cách lý tưởng là ăn đúng giờ và đúng lượng.

  1. Uống ít nước
5 lỗi sai ít người biết khiến bạn càng giảm cân càng thất bại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống đủ nước trong ngày là điều cần thiết để giảm cân. Không uống đủ nước có thể khiến bạn ăn nhiều hơn. Tất cả lượng calo tiêu thụ thêm trong ngày sẽ tích tụ ở vùng bụng, khiến bạn răng cân.

Hãy uống đủ nước trong ngày để kiểm soát cảm giác thèm ăn và hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày.

  1. Chỉ chọn thực phẩm ăn kiêng, ít béo

Đồ ăn ít béo, dành riêng cho người ăn kiêng thường là lựa chọn thường xuyên của những người muốn giảm cân nhanh. Tuy nhiên không phải lúc nào lạm dụng thực phẩm này cũng đem lại hiệu quả mong muốn, bởi có thể trong những sản phẩm này sẽ chứa đường nhân tạo, khiến bạn tăng cảm giác thèm ăn và nhanh đói.

  1. Ăn quá thường xuyên, nhiều bữa
5 lỗi sai ít người biết khiến bạn càng giảm cân càng thất bại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều thông tin cho rằng, nếu bạn chia nhỏ các bữa ăn sẽ giúp tăng hiệu quả đốt mỡ thừa. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Đại học Maastricht, Hà Lan đã cho biết, việc này không đem lại hiệu quả tích cực vì dù ăn ít hay nhiều, việc thường xuyên ăn uống trong ngày cũng khiến cơ thể dễ tăng cân do hấp thụ calo liên tục.

  1. Lười vận động
5 lỗi sai ít người biết khiến bạn càng giảm cân càng thất bại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để giảm cân hiệu quả và dễ dàng, chỉ tập thể dục một lần mỗi ngày là không đủ. Bạn cần tích cực vận động suốt cả ngày. Càng hoạt động tích cực, bạn sẽ càng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Bên cạnh đó, nếu công việc của bạn phải ngồi nhiều, hãy chú ý đến tư thế ngồi của bạn. Ngồi thõng vai có thể dẫn đến tích tụ mỡ ở vùng bụng.

5 thực phẩm sau chứa chất béo tốt cho những người béo phì, vừa giúp giảm cân vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể

5 thực phẩm sau chứa chất béo tốt cho những người béo phì, vừa giúp giảm cân vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể

Chất béo thường được xem là "thủ phạm" gây béo phì nhưng chất béo Omega-3 là loại axit béo rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ và phụ nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe giảm cân những sai lầm khi giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm