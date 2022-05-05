5 lỗi sai ít người biết khiến bạn càng giảm cân càng thất bại

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao mình càng cố giảm cân thì lại luôn bị thất bại không? Câu trả lời là do bạn đã phạm phải 1 trong số những sai lầm khi giảm cân rồi đó. Dưới đây là 5 lỗi sai ít người biết nhưng thường gặp nhất, cũng là lí do khiến mọi cố gắng giảm cân của bạn trở nên vô nghĩa.

Bỏ đói cơ thể Ảnh minh họa: Internet Bỏ đói cơ thể là sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải khi cố gắng giảm cân. Nhịn đói sẽ dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng và suy nhược. Bên cạnh đói, khi cơ thể không có đủ chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động, nó có thể tăng tích trữ chất béo dưới dạng mỡ bụng và mỡ nội tạng. Cách lý tưởng là ăn đúng giờ và đúng lượng.

Uống ít nước Ảnh minh họa: Internet Uống đủ nước trong ngày là điều cần thiết để giảm cân. Không uống đủ nước có thể khiến bạn ăn nhiều hơn. Tất cả lượng calo tiêu thụ thêm trong ngày sẽ tích tụ ở vùng bụng, khiến bạn răng cân. Hãy uống đủ nước trong ngày để kiểm soát cảm giác thèm ăn và hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày.

Chỉ chọn thực phẩm ăn kiêng, ít béo Đồ ăn ít béo, dành riêng cho người ăn kiêng thường là lựa chọn thường xuyên của những người muốn giảm cân nhanh. Tuy nhiên không phải lúc nào lạm dụng thực phẩm này cũng đem lại hiệu quả mong muốn, bởi có thể trong những sản phẩm này sẽ chứa đường nhân tạo, khiến bạn tăng cảm giác thèm ăn và nhanh đói. Ăn quá thường xuyên, nhiều bữa Ảnh minh họa: Internet Nhiều thông tin cho rằng, nếu bạn chia nhỏ các bữa ăn sẽ giúp tăng hiệu quả đốt mỡ thừa. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Đại học Maastricht, Hà Lan đã cho biết, việc này không đem lại hiệu quả tích cực vì dù ăn ít hay nhiều, việc thường xuyên ăn uống trong ngày cũng khiến cơ thể dễ tăng cân do hấp thụ calo liên tục. Lười vận động Ảnh minh họa: Internet Để giảm cân hiệu quả và dễ dàng, chỉ tập thể dục một lần mỗi ngày là không đủ. Bạn cần tích cực vận động suốt cả ngày. Càng hoạt động tích cực, bạn sẽ càng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Bên cạnh đó, nếu công việc của bạn phải ngồi nhiều, hãy chú ý đến tư thế ngồi của bạn. Ngồi thõng vai có thể dẫn đến tích tụ mỡ ở vùng bụng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-loi-sai-it-nguoi-biet-khien-ban-cang-giam-can-cang-that-bai-466430.html