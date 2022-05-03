5 lý do giải đáp thắc mắc: Tại sao đàn ông lại giảm cân nhanh hơn phụ nữ

Ngoài ra, do ảnh hưởng của nội tiết tố nam testosterone nên quá trình trao đổi chất cũng diễn ra nhanh hơn nữ giới từ 5-10%. Nam giới có lượng testosterone cao gấp 10 lần phụ nữ. Hormone này làm tăng sự 'tổng hợp protein' và 'khối lượng cơ' và tăng tỷ lệ trao đổi chất cả khi cơ thể nghỉ ngơi. Điều này có nghĩa là nam giới đốt cháy nhiều calo hơn phụ nữ, ngay cả khi họ không tập thể dục cả ngày.

Nam giới có tỷ lệ trao đổi chất cao và cơ bắp nhiều hơn phụ nữ nên trong hoạt động thường ngày, nam giới thường có xu hướng tiêu thụ nhiều calo nên việc giảm cân nhanh hơn là điều tất yếu.

2. Liên quan đến yếu tố sinh sản

Vòng 2 của đàn ông chứa nhiều chất béo bao quanh các cơ quan nội tạng nên thường sẽ có trọng lượng lớn. Và khi lượng chất béo nội tạng đó giảm bớt, cơ thể sẽ cải thiện khả năng trao đổi chất, giúp họ tiêu hao được nhiều năng lượng hơn.

Còn ở phụ nữ, chất béo thường sẽ tích tụ ngay dưới da đùi, mông và hông – những bộ phận quan trọng cho việc sinh sản. Khi chúng ta mất lượng chất béo dưới da, nó sẽ không thể cải thiện các yếu tố rủi ro của hội chứng chuyển hóa đơn giản là vì loại chất béo ấy không tham gia vào quá trình trao đổi chất.

3. Phụ nữ thường tiên thức ăn ngọt

Mọi người không ngừng tìm kiếm thức ăn ngay cả khi họ không thật sự đói, hoặc tâm trạng căng thẳng. Vào lúc đó, nếu bạn tìm thấy những món ăn có hàm lượng calo cao, chẳng hạn như bánh pizza và bánh ngọt bạn vẫn sẽ ăn chúng.

'Cơn đói giả' này xuất hiện ở phụ nữ thường xuyên hơn ở nam giới. Người ta nói rằng phụ nữ thường ăn các món tráng miệng là đồ ngọt sau bữa ăn. Vì vậy, nữ giới có khả năng tăng cân nhiều hơi nam giới.

4. Sự khác biệt về chế độ luyện tập

Bởi vì nam giới có tốc độ trao đổi chất nhanh hơn phụ nữ, nên kết quả giảm cân sẽ rõ ràng hơn phụ nữ. Theo một bài báo về dinh dưỡng cho biết, sau hai tháng thực hiện chế độ ăn kiêng dành cho nam và nữ, nam giới đã giảm được lượng mỡ trong cơ thể nhiều hơn phụ nữ gấp ba lần.

Và sau 6 tháng thì kết quả này đã thay đổi khá nhiều, chủ yếu là do phái nữ chăm chỉ luyện tập thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

5. Ảo ảnh thị giác

Trong khi phụ nữ có xu hướng tích mỡ quanh mông thì nam giới lại có xu hướng tích mỡ ở bụng. Nói chung, khi kiểm tra xem bạn tăng hay giảm cân, bạn nên đo cân nặng của mình, nhưng bạn cũng có thể kiểm tra vòng eo vì mỡ bụng là thước đo cho sự thành công trong quá trình ăn kiêng.

Tuy nhiên, mỡ tích tụ ở bụng lại là mối nguy hại lớn cho sức khỏe ở chỗ nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường loại 2 và một số bệnh ung thư nên đây là vùng cần được kiểm soát lượng mỡ thừa nhiều nhất.

Theo Kormedi.com