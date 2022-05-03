5 lý do giải đáp thắc mắc: Tại sao đàn ông lại giảm cân nhanh hơn phụ nữ

Giảm cân 03/05/2022 19:38

Đa phần đàn ông đều giảm cân nhanh và hiệu quả hơn phụ nữ, vậy lý do thật sự là gì? Hãy cùng chuyên gia tìm hiểu vấn đề này nhé.

1. Nam giới dễ đốt cháy calo nhiều hơn phụ 

5 lý do giải đáp thắc mắc: Tại sao đàn ông lại giảm cân nhanh hơn phụ nữ - Ảnh 1

Nam giới có tỷ lệ trao đổi chất cao và cơ bắp nhiều hơn phụ nữ nên trong hoạt động thường ngày, nam giới thường có xu hướng tiêu thụ nhiều calo nên việc giảm cân nhanh hơn là điều tất yếu.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của nội tiết tố nam testosterone nên quá trình trao đổi chất cũng diễn ra nhanh hơn nữ giới từ 5-10%. Nam giới có lượng testosterone cao gấp 10 lần phụ nữ. Hormone này làm tăng sự 'tổng hợp protein' và 'khối lượng cơ' và tăng tỷ lệ trao đổi chất cả khi cơ thể nghỉ ngơiĐiều này có nghĩa là nam giới đốt cháy nhiều calo hơn phụ nữ, ngay cả khi họ không tập thể dục cả ngày.

2. Liên quan đến yếu tố sinh sản

Vòng 2 của đàn ông chứa nhiều chất béo bao quanh các cơ quan nội tạng nên thường sẽ có trọng lượng lớn. Và khi lượng chất béo nội tạng đó giảm bớt, cơ thể sẽ cải thiện khả năng trao đổi chất, giúp họ tiêu hao được nhiều năng lượng hơn.

Còn ở phụ nữ, chất béo thường sẽ tích tụ ngay dưới da đùi, mông và hông – những bộ phận quan trọng cho việc sinh sản. Khi chúng ta mất lượng chất béo dưới da, nó sẽ không thể cải thiện các yếu tố rủi ro của hội chứng chuyển hóa đơn giản là vì loại chất béo ấy không tham gia vào quá trình trao đổi chất.

3. Phụ nữ thường tiên thức ăn ngọt

5 lý do giải đáp thắc mắc: Tại sao đàn ông lại giảm cân nhanh hơn phụ nữ - Ảnh 2

Mọi người không ngừng tìm kiếm thức ăn ngay cả khi họ không thật sự đói, hoặc tâm trạng căng thẳngVào lúc đó, nếu bạn tìm thấy những món ăn có hàm lượng calo cao, chẳng hạn như bánh pizza và bánh ngọt bạn vẫn sẽ ăn chúng. 

'Cơn đói giả' này xuất hiện ở phụ nữ thường xuyên hơn ở nam giới. Người ta nói rằng phụ nữ thường ăn các món tráng miệng là đồ ngọt sau bữa ăn. Vì vậy, nữ giới có khả năng tăng cân nhiều hơi nam giới. 

4. Sự khác biệt về chế độ luyện tập

Bởi vì nam giới có tốc độ trao đổi chất nhanh hơn phụ nữ, nên kết quả giảm cân sẽ rõ ràng hơn phụ nữ. Theo một bài báo về dinh dưỡng cho biết, sau hai tháng thực hiện chế độ ăn kiêng dành cho nam và nữ, nam giới đã giảm được lượng mỡ trong cơ thể nhiều hơn phụ nữ gấp ba lần.

Và sau 6 tháng thì kết quả này đã thay đổi khá nhiều, chủ yếu là do phái nữ chăm chỉ luyện tập thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn. 

5. Ảo ảnh thị giác 

5 lý do giải đáp thắc mắc: Tại sao đàn ông lại giảm cân nhanh hơn phụ nữ - Ảnh 3

Trong khi phụ nữ có xu hướng tích mỡ quanh mông thì nam giới lại có xu hướng tích mỡ  bụng. Nói chung, khi kiểm tra xem bạn tăng hay giảm cân, bạn nên đo cân nặng của mình, nhưng bạn cũng có thể kiểm tra vòng eo vì mỡ bụng là thước đo cho sự thành công trong quá trình ăn kiêng. 

Tuy nhiên, mỡ tích tụ ở bụng lại là mối nguy hại lớn cho sức khỏe ở chỗ nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường loại 2 và một số bệnh ung thư nên đây là vùng cần được kiểm soát lượng mỡ thừa nhiều nhất. 

Theo Kormedi.com

 

Mối liên hệ giữa cà chua và việc giảm cân ít người biết đến

Mối liên hệ giữa cà chua và việc giảm cân ít người biết đến

Cà chua thuộc họ Solanaceae có nguồn gốc từ châu Mỹ và là một trong những thực phẩm thần kỳ giúp giảm cân hiệu quả. Nếu bạn muốn biết mối liên hệ giữa cà chua và việc giảm cân, hãy đọc hết bài viết này.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm cân nữ giới giảm cân Kiến thức về chăm sóc sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng