Mối liên hệ giữa cà chua và việc giảm cân ít người biết đến

Cà chua thuộc họ Solanaceae có nguồn gốc từ châu Mỹ và là một trong những thực phẩm thần kỳ giúp giảm cân hiệu quả. Nếu bạn muốn biết mối liên hệ giữa cà chua và việc giảm cân, hãy đọc hết bài viết này.

Cà chua là một trong những loại thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới vì giá trị dinh dưỡng và lợi ích mà nó mang lại.

Cà chua thường được ăn sống trong món salad, làm thanh nước ép hoặc nước sốt. Gần đây, nhiều sản phẩm mới được làm từ cà chua được sản xuất như cà chua đóng hộp, mứt cà chua,... đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng.

Chất dinh dưỡng trong cà chua

Cà chua có hàm lượng nước cao nhưng rất ít calo, 100g chỉ chứa khoảng 18 calo. Cà chua còn chứa carbohydrate, monosaccharide ngọt và axit hữu cơ tạo vị chua.

Đây cũng là một nguồn khoáng chất quan trọng bao gồm cả kali và magiê, vitamin B1, B2, B5 và vitamin C. Sở dĩ cà chua có màu đỏ là do chúng có chứa các sắc tố carotenoid như lycopene - một chất chống oxy hóa hiệu quả.

Cà chua và việc giảm cân

Như đã đề cập trước đó, để giảm cân, bạn cần duy trì một lối sống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Tốt nhất bạn nên có sự trợ giúp của chuyên gia khi muốn điều chỉnh chế độ ăn.

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng axit lipoic và axit béo omega-3 thúc đẩy giảm cân và có thể cải thiện tình trạng liên quan đến béo phì. Một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng tại Đại học Navarra, Tây Ban Nha cho biết axit lipoic được sản xuất tự nhiên trong cơ thể, nhưng nó cũng có thể được lấy từ các loại thực phẩm khác như quả cà chua.

Chuyên gia gợi ý nếu tiêu thụ axit lipoic trong lúc duy trì chế độ ăn ít calo có thể tăng hiệu quả trong việc thúc đẩy giảm cân và giảm mỡ trong cơ thể. Chế độ ăn uống có chứa axit lipoic có thể cải thiện các bệnh lý liên quan đến tim mạch ở những người thừa cân, béo phì.

Theo Step To Health

3 cách GIẢM CÂN nhanh chóng khó lòng BỎ QUA đã được khoa học chứng minh HIỆU QUẢ Không phải chế độ ăn kiêng nào cũng có tác dụng này. Chế độ ăn kiêng low carb và thực phẩm toàn phần, chế độ ăn ít calo hơn có hiệu quả để giảm cân và có thể dễ áp ​​dụng hơn các chế độ ăn kiêng khác.

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